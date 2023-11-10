Hasil Piala Dunia U-17 2023: Timnas Ekuador U-17 Samakan Kedudukan 1-1 dengan Timnas Indonesia U-17

Timnas Indonesia U-17 untuk sementara ditahan Timnas Ekuador U-17 1-1 (Foto: PSSI)

SURABAYA - Hasil Piala Dunia U-17 2023 antara Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Ekuador U-17 sudah diketahui. Untuk sementara, kedudukan 1-1 setelah Timnas Ekuador U-17 menyamakan skor via Allen Obando di menit ke-28.

Indonesia lebih dulu unggul 1-0 via Arkhan Kaka menit 22. Umpan silang Riski Afrisal berhasil diakhiri dengan umpan silang mendatar yang diselesaikan dengan manis.

Namun, Ekuador membalas enam menit kemudian. Umpan silang dari sisi kanan serangan, tak bisa diantisipasi Indonesia. Obando yang berdiri bebas dengan leluasa mencetak gol.