HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Piala Dunia U-17 2023: Timnas Ekuador U-17 Samakan Kedudukan 1-1 dengan Timnas Indonesia U-17

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |19:30 WIB
Hasil Piala Dunia U-17 2023: Timnas Ekuador U-17 Samakan Kedudukan 1-1 dengan Timnas Indonesia U-17
Timnas Indonesia U-17 untuk sementara ditahan Timnas Ekuador U-17 1-1 (Foto: PSSI)
A
A
A

SURABAYA - Hasil Piala Dunia U-17 2023 antara Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Ekuador U-17 sudah diketahui. Untuk sementara, kedudukan 1-1 setelah Timnas Ekuador U-17 menyamakan skor via Allen Obando di menit ke-28.

Indonesia lebih dulu unggul 1-0 via Arkhan Kaka menit 22. Umpan silang Riski Afrisal berhasil diakhiri dengan umpan silang mendatar yang diselesaikan dengan manis.

Timnas Ekuador U-17

Namun, Ekuador membalas enam menit kemudian. Umpan silang dari sisi kanan serangan, tak bisa diantisipasi Indonesia. Obando yang berdiri bebas dengan leluasa mencetak gol.

Halaman:
1 2
      
