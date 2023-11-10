Hasil Piala Dunia U-17 2023: Arkhan Kaka Bawa Timnas Indonesia U-17 Unggul 1-0 atas Timnas Ekuador U-17

SURABAYA - Hasil Piala Dunia U-17 2023 antara Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Ekuador U-17 sudah diketahui. Untuk sementara, Indonesia unggul 1-0 via Arkhan Kaka menit 22 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Jawa Timur.

Gol berawal dari sisi kiri serangan Indonesia. Penetrasi Riski Afrisal berhasil diakhiri dengan umpan silang mendatar ke depan gawang Ekuador.

Arkhan yang berdiri bebas, bisa mencocor bola ke gawang. Hal itu tidak terlepas dari kesalahan kiper Cristhian Loor yang gagal memutus bola dari kaki Riski.