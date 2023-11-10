Pembukaan Piala Dunia U-17 2023 Meriah, Stadion GBT Dibikin Bergoyang

Pembukaan Piala Dunia U-17 2023 sudah berlangsung di Stadion GBT (Foto: FIFA)

SURABAYA - Pembukaan Piala Dunia U-17 2023 berlangsung meriah dengan alunan musik dangdut. Pembukaan itu sebelum laga Timnas Indonesia U-17 melawan Timnas Ekuador U-17 dalam fase Grup A Piala Dunia U-17 2023 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Jumat (10/11/2023) malam WIB.

Lampu Stadion GBT dimatikan total dalam pembukaan Piala Dunia U-17. Seluruh penonton pun menyalakan flash handphone dan kombinasi penerangan panggung utama makin memeriahkan acara itu.

Artis Aurélie Moeremans dan penyanyi Wika Salim menyanyikan lagu-lagu dangdut yang tenar di tanah air. Dangdut merupakan identitas Indonesia yang sudah mendunia.

Selepas itu Wika Salim membawa lagu "Bersama Garuda". Lagu itu sebagai dukungan untuk tim asuhan Bima Sakti tersebut dalam Piala Dunia U-17.

Kembang api menandakan pembukaan Piala Dunia U-17. Para penonton pun cukup terhibur sebelum mendukung Timnas Indonesia U-17 dalam laga itu.