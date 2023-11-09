Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Daftar Nomor Punggung Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023, Welber Halim Jardim Pilih Nomor 12!

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |15:56 WIB
Daftar Nomor Punggung Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023, Welber Halim Jardim Pilih Nomor 12!
Daftar nomor punggung pemain Timnas Indonesia U-17 sudah dirilis (Foto: PSSI)
A
A
A

SURABAYA - Berikut daftar nomor punggung pemain Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023. Pemain keturunan Welber Halim  Jardim diketahui memilih nomor punggung 12.

Nomor punggung 10 diklaim Ji Da-bin. Pemain blasteran Korea Selatan ini merupakan striker andalan Bima Sakti di Timnas Indonesia U-17.

Daftar nomor punggung pemain Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023 (Foto: Twitter/@TimnasIndonesia)

Sementara itu sang kapten, Iqbal Gwijangge, memakai nomor 21. Kemudian pemain keturunan Indonesia, Welber Jardim, memakai angka 12.

Adapun pemain keturunan lainnya, Amar Brkic, mendapat nomor 16. Kedua pemain ini merupakan wajah baru di skuad Garuda Asia.

Kehadiran mereka diharapkan bisa menjadi warna baru bagi tim asuhan Bima Sakti tersebut. Pengalaman mereka berkarier di luar negeri menjadi modal Tim Merah Putih di Piala Dunia U-17 2023.

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia U-17 akan berlaga melawan Ekuador U-17 di laga pertama mereka. Pertandingan itu digelar di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, pada Jumat (10/11/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/21/11/1646619/pertarungan-krusial-bundesliga-2025-di-pekan-ini-live--eksklusif-di-rcti-hra.jpg
Pertarungan Krusial Bundesliga 2025 di Pekan Ini Live & Eksklusif di RCTI
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/22/pelatih_persib_bandung_bojan_hodak.jpg
Komentar Bojan Hodak usai Persib Menang Tipis atas Dewa United: Berat dan Ketat!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement