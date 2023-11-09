Daftar Nomor Punggung Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023, Welber Halim Jardim Pilih Nomor 12!

Daftar nomor punggung pemain Timnas Indonesia U-17 sudah dirilis (Foto: PSSI)

SURABAYA - Berikut daftar nomor punggung pemain Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023. Pemain keturunan Welber Halim Jardim diketahui memilih nomor punggung 12.

Nomor punggung 10 diklaim Ji Da-bin. Pemain blasteran Korea Selatan ini merupakan striker andalan Bima Sakti di Timnas Indonesia U-17.

Sementara itu sang kapten, Iqbal Gwijangge, memakai nomor 21. Kemudian pemain keturunan Indonesia, Welber Jardim, memakai angka 12.

Adapun pemain keturunan lainnya, Amar Brkic, mendapat nomor 16. Kedua pemain ini merupakan wajah baru di skuad Garuda Asia.

Kehadiran mereka diharapkan bisa menjadi warna baru bagi tim asuhan Bima Sakti tersebut. Pengalaman mereka berkarier di luar negeri menjadi modal Tim Merah Putih di Piala Dunia U-17 2023.

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia U-17 akan berlaga melawan Ekuador U-17 di laga pertama mereka. Pertandingan itu digelar di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, pada Jumat (10/11/2023).