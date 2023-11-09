Gibran Rakabuming Pastikan Tidak Ada Nobar di Solo selama Piala Dunia U-17 2023

Gibran Rakabuming Raka memastikan Kota Solo tidak akan menggelar nonton bareng selama Piala Dunia U-17 2023 (Foto: MPI/Romensy August)

SOLO - Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tak akan menyelenggarakan nonton bareng selama ajang Piala Dunia U-17 2023. Para pencinta bola di Kota Budaya diharapkan menyaksikan langsung pertandingan di stadion.

Hal itu diungkapkan Gibran saat diwawancarai di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Kamis (9/11/2023) pagi WIB. Dia mengaku akan ikut menonton langsung pertandingan di Stadion Manahan, termasuk laga pembuka pada Jumat 10 November 2023.

"Malam nonton," kata Gibran singkat, Kamis (9/11/2023).

Ada dua pertandingan fase grup Piala Dunia U-17 2023 yang akan digelar di Solo esok hari. Pertandingan pertama akan mempertemukan Timnas Mali U-17 vs Timnas Uzbekistan U-17 pukul 16:00 WIB dan Timnas Spanyol U-17 vs Timnas Kanada U-17 pukul 19:00 WIB.

Selain itu, Gibran juga memastikan Pemerintah Kota (Pemkot) Solo tidak akan menyelenggarakan acara nonton bareng seperti yang biasa dilakukannya di Halaman Balai Kota Surakarta. Dia mengimbau agar warga Solo dapat menyaksikan langsung di stadion.

"Nonton bareng enggak, harus beli tiket. Kan ditayangkan di TV juga," kata pria berusia 35 tahun itu.

Gibran juga meminta masyarakat Kota Solo untuk ikut berpartisipasi dalam menyemarakkan pertandingan Piala Dunia U-17. Dia juga sudah mengajak para siswa sekolah dan suporter Persis Solo untuk menonton pertandingan.