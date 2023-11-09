Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jokowi Ikut Sumbang Ide Opening Ceremony Piala Dunia U-17 2023

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |14:20 WIB
Jokowi Ikut Sumbang Ide Opening Ceremony Piala Dunia U-17 2023
Presiden RI Joko Widodo ikut menyumbang ide untuk Opening Ceremony Piala Dunia U-17 2023 (Foto: Dok. MPI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo ternyata ikut andil dalam ide kreatif untuk Opening Ceremony Piala Dunia U-17 2023. Kabar ini disampaikan langsung oleh ketua acara, Wishnutama Kusubandio.

Sebagaimana diketahui, Wishnutama dipercaya Ketua Umum PSSI, Erick Thohir untuk menyuguhkan Opening Ceremony Piala Dunia kelompok umur itu. Mantan Menparekraf RI itu juga berperan besar di upacara pembukaan Asian Summit 2023, G-20 Bali, dan Asian Games 2018.

Piala Dunia U-17 2023

Meski demikian, Wishnutama mengaku tidak bekerja sendirian. Dia bahkan mengadakan diskusi dengan sejumlah tokoh termasuk di antaranya Erick sendiri.

Menariknya, Wishnutama juga mendapat masukan ide dari Jokowi saat di Ibu Kota Nusantara (IKN). Ketika itu, Kepala Negara meluangkan waktu untuk menyalurkan ide tentang Opening Ceremony Piala Dunia U-17 2023.

"Saya banyak berdiskusi berkaitan dengan ide kreatif, tidak hanya dengan Pak Erick, tapi juga Presiden Jokowi. Saat berada di IKN bahkan beliau sempat meluangkan waktu untuk menyampaikan pemikiran dan ide kreatif berkaitan dengan pembukaan," kata Wishnutama dalam rilis yang diterima Kamis (9/11/2023).

Di lain sisi, Wishnutama menegaskan saat ini persiapan timnya sudah tuntas di segala hal. Artinya semua acara bisa ditampilkan pada hari-H pembukaan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/21/11/1646619/pertarungan-krusial-bundesliga-2025-di-pekan-ini-live--eksklusif-di-rcti-hra.webp
Pertarungan Krusial Bundesliga 2025 di Pekan Ini Live & Eksklusif di RCTI
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/21/psm_makassar.jpg
Hasil Super League: PSM Makassar Ngamuk Bantai PSBS Biak
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement