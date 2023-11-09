Jokowi Ikut Sumbang Ide Opening Ceremony Piala Dunia U-17 2023

JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo ternyata ikut andil dalam ide kreatif untuk Opening Ceremony Piala Dunia U-17 2023. Kabar ini disampaikan langsung oleh ketua acara, Wishnutama Kusubandio.

Sebagaimana diketahui, Wishnutama dipercaya Ketua Umum PSSI, Erick Thohir untuk menyuguhkan Opening Ceremony Piala Dunia kelompok umur itu. Mantan Menparekraf RI itu juga berperan besar di upacara pembukaan Asian Summit 2023, G-20 Bali, dan Asian Games 2018.

Meski demikian, Wishnutama mengaku tidak bekerja sendirian. Dia bahkan mengadakan diskusi dengan sejumlah tokoh termasuk di antaranya Erick sendiri.

Menariknya, Wishnutama juga mendapat masukan ide dari Jokowi saat di Ibu Kota Nusantara (IKN). Ketika itu, Kepala Negara meluangkan waktu untuk menyalurkan ide tentang Opening Ceremony Piala Dunia U-17 2023.

"Saya banyak berdiskusi berkaitan dengan ide kreatif, tidak hanya dengan Pak Erick, tapi juga Presiden Jokowi. Saat berada di IKN bahkan beliau sempat meluangkan waktu untuk menyampaikan pemikiran dan ide kreatif berkaitan dengan pembukaan," kata Wishnutama dalam rilis yang diterima Kamis (9/11/2023).

Di lain sisi, Wishnutama menegaskan saat ini persiapan timnya sudah tuntas di segala hal. Artinya semua acara bisa ditampilkan pada hari-H pembukaan.