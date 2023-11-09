Dikira Punya Cuaca Dingin, Timnas Mali U-17 Kaget dengan Iklim Indonesia yang Panasnya Sama dengan Afrika

Timnas Mali U-17 tertipu dengan informasi mengenai cuaca di Indonesia (Foto: LOC Piala Dunia U-17 2023)

DIKIRA punya cuaca dingin, Timnas Mali U-17 kaget dengan iklim Indonesia yang panasnya sama dengan Afrika. Bahkan, tim berjuluk The Eagles itu sama sekali tidak mengalami masalah terkait adaptasi cuaca di Solo, salah satu kota tuan rumah Piala Dunia U-17 2023.

Di Piala Dunia U-17 2023, Timnas Mali U-17 tergabung di Grup B bersama Spanyol, Uzbekistan, dan Kanada. Pasukan Soumalia Coulibaly itu akan menghadapi Uzbekistan pada matchday perdananya di Stadion Manahan, Solo, Jumat (10/11/2023) pukul 16.00 WIB.

Tiga hari kemudian, Timnas Mali U-17 bakal melawan tim kuat Spanyol di Stadion Manahan pada 13 November 2023. Terakhir, Mali U-17 akan melawan Kanada di Jakarta International Stadium pada 16 November 2023.

Skuad Timnas Mali U-17 sudah tiba di Indonesia sejak Senin 6 November 2023 sore WIB. Setibanya di Tanah Air, pasukan Soumalia Coulibaly itu langsung menggenjot latihan di Lapangan Sriwaru, Solo, Senin 6 November 2023 sekira pukul 17.30 WIB.

Media Officer Timnas Mali U-17, Ibrahima Ze Koulibaly, menyebut latihan tersebut digelar sebagai bukti bahwa mereka serius untuk bersaing di Piala Dunia U-17 2023. Bahkan, target yang mereka usung adalah membawa pulang trofi juara.

“Seperti yang kalian tahu, kami setelah tiba di Bandara, lalu datang ke hotel untuk menaruh barang-barang. Setelah itu kami langsung latihan untuk bekerja agar mendapatkan hasil yang terbaik,” kata Ibrahima dalam rilis LOC Piala Dunia U-17 2023 yang diterima Okezone, Selasa (7/11/2023).

Di sisi lain, Ibrahima menjelaskan skuad Timnas Mali U-17 sama sekali tidak mengalami masalah terkait adaptasi cuaca di Solo. Sebab, iklim di Kota Budaya itu panasnya mirip seperti udara di Mali.