Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Dikira Punya Cuaca Dingin, Timnas Mali U-17 Kaget dengan Iklim Indonesia yang Panasnya Sama dengan Afrika

Maulana Yusuf , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |14:08 WIB
Dikira Punya Cuaca Dingin, Timnas Mali U-17 Kaget dengan Iklim Indonesia yang Panasnya Sama dengan Afrika
Timnas Mali U-17 tertipu dengan informasi mengenai cuaca di Indonesia (Foto: LOC Piala Dunia U-17 2023)
A
A
A

DIKIRA punya cuaca dingin, Timnas Mali U-17 kaget dengan iklim Indonesia yang panasnya sama dengan Afrika. Bahkan, tim berjuluk The Eagles itu sama sekali tidak mengalami masalah terkait adaptasi cuaca di Solo, salah satu kota tuan rumah Piala Dunia U-17 2023.

Di Piala Dunia U-17 2023, Timnas Mali U-17 tergabung di Grup B bersama Spanyol, Uzbekistan, dan Kanada. Pasukan Soumalia Coulibaly itu akan menghadapi Uzbekistan pada matchday perdananya di Stadion Manahan, Solo, Jumat (10/11/2023) pukul 16.00 WIB.

Timnas Mali U-17

Tiga hari kemudian, Timnas Mali U-17 bakal melawan tim kuat Spanyol di Stadion Manahan pada 13 November 2023. Terakhir, Mali U-17 akan melawan Kanada di Jakarta International Stadium pada 16 November 2023.

Skuad Timnas Mali U-17 sudah tiba di Indonesia sejak Senin 6 November 2023 sore WIB. Setibanya di Tanah Air, pasukan Soumalia Coulibaly itu langsung menggenjot latihan di Lapangan Sriwaru, Solo, Senin 6 November 2023 sekira pukul 17.30 WIB.

Media Officer Timnas Mali U-17, Ibrahima Ze Koulibaly, menyebut latihan tersebut digelar sebagai bukti bahwa mereka serius untuk bersaing di Piala Dunia U-17 2023. Bahkan, target yang mereka usung adalah membawa pulang trofi juara.

“Seperti yang kalian tahu, kami setelah tiba di Bandara, lalu datang ke hotel untuk menaruh barang-barang. Setelah itu kami langsung latihan untuk bekerja agar mendapatkan hasil yang terbaik,” kata Ibrahima dalam rilis LOC Piala Dunia U-17 2023 yang diterima Okezone, Selasa (7/11/2023).

Di sisi lain, Ibrahima menjelaskan skuad Timnas Mali U-17 sama sekali tidak mengalami masalah terkait adaptasi cuaca di Solo. Sebab, iklim di Kota Budaya itu panasnya mirip seperti udara di Mali.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/21/11/1646609/pakai-batik-calon-pelatih-timnas-indonesia-timur-kapadze-salat-jumat-di-masjid-istiqlal-auf.webp
Pakai Batik, Calon Pelatih Timnas Indonesia Timur Kapadze Salat Jumat di Masjid Istiqlal
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/14/pelatih_asal_uzbekistan_timur_kapadze.jpg
Profil Timur Kapadze, Kandidat Pelatih Timnas Indonesia yang Tengah Dipertimbangkan PSSI
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement