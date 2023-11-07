Piala Dunia U-17 2023: Persiapan Maksimal, Timnas Mali U-17 Targetkan Gelar Juara

SOLO – Timnas Mali U-17 mengklaim punya persiapan matang menghadapi Piala Dunia U-17 2023. Tak tanggung-tanggung, mereka menargetkan gelar juara pada ajang kali ini.

Timnas Mali U-17 tergabung dalam Grup B bersama Spanyol, Uzbekistan, dan Kanada. Bisa dibilang, tim yang dinahkodai Soumalia Coulibaly itu akan menghadapi lawan-lawan yang tangguh. Akan tetapi, mereka sama sekali tak gentar dan siap melibas semua lawannya demi meraih target juara Piala Dunia U-17 2023.

Media Officer Timnas Mali U-17, Ibrahima Ze Koulibaly, menjelaskan berbagai persiapan ini dipastikan membuat para pemainnya lebih siap untuk mewujudkan target ambisius di turnamen ini. Diketahui, mereka telah melakukan persiapan yang cukup panjang dengan menggelar pemusatan latihan pertama di negaranya sendiri dan melanjutkan persiapannya di Arab Saudi.

“Kami sudah melakukan persiapan yang terbaik. Sebelum berangkat, kami sudah menggelar persiapan tahap pertama di Kota Bamako, Mali. Setelah itu, persiapan tahap kedua kami gelar di Jeddah, Arab Saudi,” kata Ibrahima dalam keterangan yang diterima MNC Portal Indonesia, Selasa (7/11/2023).

Dengan modal itu, Ibrahima menuturkan Timnas Mali U-17 percaya diri dengan target tinggi yang mereka tetapkan. Dia menjelaskan bagaimana seluruh pemain serta staf kepelatihan berambisi untuk bisa membawa pulang trofi ke Mali.

“Kami saat ini sudah punya target yang serius di Piala Dunia U-17 2023. Mali datang ke sini untuk menjadi juara dan membawa trofi ke Mali sebagai target kami,” ujarnya.