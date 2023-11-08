Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Libatkan 3 Wasit Indonesia, Simulasi VAR untuk Piala Dunia U-17 2023 Dilakukan di Lapangan B dan C SUGBK

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |06:11 WIB
Libatkan 3 Wasit Indonesia, Simulasi VAR untuk Piala Dunia U-17 2023 Dilakukan di Lapangan B dan C SUGBK
Piala Dunia U-17 2023 yang akan bergulir di Indonesia dipastikan memakai VAR. (Foto: FIFA)
JAKARTA – Simulasi video assistant referee (VAR) untuk Piala Dunia U-17 2023 dilakukan di lapangan B dan C Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta. Dalam simulasi ini, ada 3 wasit Indonesia yang turut terlibat.

Kabar soal simulasi VAR ini diungkap Wakil Ketua Umum (Waketum) PSSI, Ratu Tisha. Dia menyatakan simulasi VAR dilakukan agar teknologi itu siap digunakan pada Piala Dunia U-17 2023 yang sebentar lagi bergulir.

Trofi Piala Dunia U-17

Sebagaimana diketahui, FIFA telah memilih 18 wasit, 36 asisten wasit, dan 18 wasit VAR yang akan bertugas dalam ajang tersebut. Selain itu, federasi sepakbola dunia itu juga melibatkan tiga wasit asal Indonesia, yakni Aprisman Aranda, Thoriq Alkatiri, dan Yudi Nurcahya.

Berdasarkan pantau MNC Portal Indonesia (MPI) di lokasi simulasi, para wasit cukup serius melakukan simulasi VAR. Simulasi itu pun melibatkan pemain-pemain sepakbola muda lokal.

Ratu Tisha mengatakan pematangan kinerja wasit yang akan bertugas pada Piala Dunia U-17 2023 terus dilakukan saat ini. Tujuannya, mereka dapat bekerja dengan maksimal dan mengeluarkan keputusan-keputusan berkualitas dan tanpa adanya kontroversi.

"Iya dong, sekarang untuk persiapan wasit sendiri sudah dimulai dari FIFA sejak tanggal 4 kemarin. Mereka sudah mulai latihan di lapangan B dan C dengan fasilitas yang kami sediakan dari PSSI bersama dengan pemerintah," kata Ratu Tisha di Jakarta, Selasa 7 November 2023.

"Ada set up var training, ada set up VAR simulasi juga di sana. Nantinya di setiap stadion set upnya yang VAR sudah mulai dari kemarin," tambah Ratu Tisha.

