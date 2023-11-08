Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Nyaman di Indonesia, Timnas Brasil U-17: Mudah-mudahan Dapat Hasil Positif di Piala Dunia U-17 2023

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |05:23 WIB
Nyaman di Indonesia, Timnas Brasil U-17: Mudah-mudahan Dapat Hasil Positif di Piala Dunia U-17 2023
Phelipe Leal kala menangani Timnas Brasil U-17. (Foto: CBF)
A
A
A

JAKARTA – Pelatih Timnas Brasil U-17, Phelipe Leal, tampak nyaman berada di Indonesia karena mendapat sambutan hangat sejak berada di Tanah Air jelang berlaga di Piala Dunia U-17 2023. Dia pun kini berharap situasi yang positif ini bisa membawa timnya meraih hasil manis di Piala Dunia U-17 2023.

Diketahui, Timnas Brasil U-17 sudah berada di Jakarta sejak 4 November 2023. Pada Piala Dunia U-17, Timnas Brasil U-17 pun akan melakoni laga fase grup di Jakarta International Stadium (JIS).

Phelipe Leal

Timnas Brasil U-17 akan memulai perjalanannya dengan melawan Timnas Iran U-17 pada 11 November 2023. Selain Iran, mereka juga akan menghadapi Inggris dan Kaledonia Baru.

Jelang mentas di Piala Dunia U-17 2023, Phelipe Leal mengatakan sangat senang tim asuhannya mendapat sambutan hangat selama di Indonesia. Jadi, timnya makin bersemangat untuk tampil pada pesta sepakbola dunia usia muda itu.

"Kami juga berterima kasih untuk masyarakat Indonesia atas segala bantuannya yang ada," ujar Phelipe Leal di Lapangan A Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa 7 November 2023.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/20/11/1646235/oleksandr-usyk-kosongkan-sabuk-laga-penutup-karier-lawan-moses-itauma-bdc.webp
Oleksandr Usyk Kosongkan Sabuk, Laga Penutup Karier Lawan Moses Itauma
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/09/kevin_diks.jpg
Kevin Diks Blak-blakan Ungkap Rasa Jadi Pemain Indonesia Pertama di Liga Jerman
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement