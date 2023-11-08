Nyaman di Indonesia, Timnas Brasil U-17: Mudah-mudahan Dapat Hasil Positif di Piala Dunia U-17 2023

JAKARTA – Pelatih Timnas Brasil U-17, Phelipe Leal, tampak nyaman berada di Indonesia karena mendapat sambutan hangat sejak berada di Tanah Air jelang berlaga di Piala Dunia U-17 2023. Dia pun kini berharap situasi yang positif ini bisa membawa timnya meraih hasil manis di Piala Dunia U-17 2023.

Diketahui, Timnas Brasil U-17 sudah berada di Jakarta sejak 4 November 2023. Pada Piala Dunia U-17, Timnas Brasil U-17 pun akan melakoni laga fase grup di Jakarta International Stadium (JIS).

Timnas Brasil U-17 akan memulai perjalanannya dengan melawan Timnas Iran U-17 pada 11 November 2023. Selain Iran, mereka juga akan menghadapi Inggris dan Kaledonia Baru.

Jelang mentas di Piala Dunia U-17 2023, Phelipe Leal mengatakan sangat senang tim asuhannya mendapat sambutan hangat selama di Indonesia. Jadi, timnya makin bersemangat untuk tampil pada pesta sepakbola dunia usia muda itu.

"Kami juga berterima kasih untuk masyarakat Indonesia atas segala bantuannya yang ada," ujar Phelipe Leal di Lapangan A Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa 7 November 2023.