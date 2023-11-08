Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

AFC Cup 2023-2024: Bali United Minta Dukungan Suporter demi Taklukkan Central Coast Mariners di Stadion Kapten I Wayan Dipta

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |02:23 WIB
AFC Cup 2023-2024: Bali United Minta Dukungan Suporter demi Taklukkan Central Coast Mariners di Stadion Kapten I Wayan Dipta
Para pemain Bali United kala berlaga. (Foto: Bali United)
A
A
A

BALI – Pelatih Bali United, Stefano Cugurra, meminta suporter memberi dukungan penuh saat timnya melawan Central Coast Mariners dalam fase Grup G AFC Cup 2023-2024. Dengan hadirnya dukungan itu, kemenangan dinilai bisa diraih Bali United.

Stefano Cugurra mengatakan dukungan suporter sangat penting dalam laga melawan Central Coast. Pasalnya, Bali United akan mendapat semangat berlipat ganda dari dukungan suporter.

Bali United

"Kami berharap suporter juga bisa datang memberikan motivasi penuh kepada kami yang berjuang di lapangan untuk memperoleh hasil maksimal," ujar Stefano Cugurra, dilansir dari laman Bali United, Rabu (8/11/2023).

Teco -sapaan akrab Stefano Cugurra- mengatakan Bali United punya gambaran kekuatan dan kelemahan Central Coast Mariners. Jadi, Bali United sudah ada skema terbaik untuk menghadapi tim lawan dalam laga nanti.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/13/51/2969429/jadwal-siaran-langsung-semifinal-afc-cup-2023-2024-zona-asean-sabah-fc-vs-macarthur-fc-siang-ini-live-di-inews-S4vLpkQ7EI.jpg
Jadwal Siaran Langsung Semifinal AFC Cup 2023-2024 Zona ASEAN Sabah FC vs Macarthur FC Siang Ini, Live di iNews!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/07/51/2966704/saddil-ramdani-cedera-ong-kim-swee-semoga-dia-segera-pulih-sebelum-laga-macarthur-fc-vs-sabah-fc-4vZ5JLfU7u.jpg
Saddil Ramdani Cedera, Ong Kim Swee: Semoga Dia Segera Pulih Sebelum Laga Macarthur FC vs Sabah FC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/15/51/2939353/meski-tersingkir-stefano-cugurra-nilai-bali-united-petik-pelajaran-berharga-dari-afc-cup-2023-2024-8pPtwRWwpn.jpg
Meski Tersingkir, Stefano Cugurra Nilai Bali United Petik Pelajaran Berharga dari AFC Cup 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/15/51/2939565/pesan-yakob-sayuri-ke-saddil-ramdani-usai-psm-makassar-menang-3-1-atas-sabah-fc-sampai-jumpa-di-tc-timnas-indonesia-gL0hqaJqtf.jpg
Pesan Yakob Sayuri ke Saddil Ramdani Usai PSM Makassar Menang 3-1 atas Sabah FC: Sampai Jumpa di TC Timnas Indonesia!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/20/51/1646375/tingkatkan-mutu-pembinaan-senengminton-harapkan-atlet-sekolah-berakhir-di-klub-bulu-tangkis-oao.webp
Tingkatkan Mutu Pembinaan, SenengMinton Harapkan Atlet Sekolah Berakhir di Klub Bulu Tangkis
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/20/toprak_razgatlioglu_tampil_bersama_pramac_racing_p.jpg
Toprak Razgatlioglu Bikin Kaget Fabio Quartararo pada Tes MotoGP di Valencia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement