AFC Cup 2023-2024: Bali United Minta Dukungan Suporter demi Taklukkan Central Coast Mariners di Stadion Kapten I Wayan Dipta

BALI – Pelatih Bali United, Stefano Cugurra, meminta suporter memberi dukungan penuh saat timnya melawan Central Coast Mariners dalam fase Grup G AFC Cup 2023-2024. Dengan hadirnya dukungan itu, kemenangan dinilai bisa diraih Bali United.

Stefano Cugurra mengatakan dukungan suporter sangat penting dalam laga melawan Central Coast. Pasalnya, Bali United akan mendapat semangat berlipat ganda dari dukungan suporter.

"Kami berharap suporter juga bisa datang memberikan motivasi penuh kepada kami yang berjuang di lapangan untuk memperoleh hasil maksimal," ujar Stefano Cugurra, dilansir dari laman Bali United, Rabu (8/11/2023).

Teco -sapaan akrab Stefano Cugurra- mengatakan Bali United punya gambaran kekuatan dan kelemahan Central Coast Mariners. Jadi, Bali United sudah ada skema terbaik untuk menghadapi tim lawan dalam laga nanti.