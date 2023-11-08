Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Hasil Babak Pertama AC Milan vs PSG: Sengit, Skor Imbang 1-1

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |03:46 WIB
Hasil Babak Pertama AC Milan vs PSG: Sengit, Skor Imbang 1-1
Laga AC Milan vs PSG di Liga Champions 2023-2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

HASIL babak pertama AC Milan vs PSG akan diulas dalam artikel ini. Skor imbang 1-1 terjaga hingga akhir babak pertama dalam pertemuan kedua tim di matchday keempat Grup F Liga Champions 2023-2024 ini.

Laga AC Milan vs PSG digelar di Stadion Giuseppe Meazza, Milan, Rabu (8/11/2023) dini hari WIB. Gol PSG dalam laga ini dicetak oleh Milan Skriniar pada menit ke-9. Kemudian, Rafael Leao membalasnya hingga membawa AC Milan imbang 1-1.

AC Milan vs PSG. Foto: Reuters

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Duel sengit langsung menghiasi laga sejak menit awal. Kedua tim langsung intens menebar serangan secara bergantian. Alhasil, sederet peluang emas langsung didapat Milan dan PSG.

Tetapi, PSG lebih dahulu bisa memanfaatkan peluang emas itu. Pada menit ke-9, Skriniar berhasil menjebol gawang tuan rumah usai memanfaatkan dengan baik umpan dari Marquinhos. Skor pun berubah menjadi 1-0.

Tetapi, keunggulan PSG tak bertahan lama. Milan langsung membangun serangan cepat yang bisa berbuah gol hanya berselang 3 menit kemudian. Gol Milan dicetak oleh Rafael Leao. Skor pun imbang 1-1.

Setelah itu, kedua tim terus tampil ngotot untuk mengejar gol tambahan. Tetapi, sampai akhir babak pertama, tak ada gol lagi yang tercipta.

