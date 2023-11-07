Ratu Tisha Pastikan Persiapan Piala Dunia U-17 2023 Sudah Rampung 100 Persen

RATU Tisha memastikan bahwa persiapan Piala Dunia U-17 2023 sudah rampung 100 persen. Ajang ini akan bergulir pada 10 November 2023 hingga 2 Desember 2023.

Wakil Ketua Umum PSSI, Ratu Tisha, menuturkan bahwa Indoensia sangat serius dalam menggelar ajang ini. Pihaknya pun sudah bisa memastikan bahwa persiapan di empat stadion sudah rampung sepenuhnya.

"Iya dong (sudah 100 persen). Ini sudah tanggal berapa. Kalau belum, hayo," kata Ratu Tisha di Jakarta, Selasa (7/11/2023).

Wanita berusia 37 tahun itu berharap Piala Dunia U-17 dapat disambut hangat penonton di empat stadion dengan berbondong-bondong datang ke stadion. Sebab, memang kemeriahan ajang itu menjadi penilaian dari FIFA.

"Iya dong, karena pertama adalah target penonton dulu. Kami omongin kemeriahan dulu. Jadi, FIFA punya KPI (Key Performance Indicator) terhadap kami," ujarnya.