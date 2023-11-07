Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ratu Tisha Pastikan Persiapan Piala Dunia U-17 2023 Sudah Rampung 100 Persen

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |21:08 WIB
Ratu Tisha Pastikan Persiapan Piala Dunia U-17 2023 Sudah Rampung 100 Persen
Ratu Tisha jamin persiapan Piala Dunia U-17 2023 sudah sepenuhnya rampung (Foto: PSSI)
A
A
A

RATU Tisha memastikan bahwa persiapan Piala Dunia U-17 2023 sudah rampung 100 persen. Ajang ini akan bergulir pada 10 November 2023 hingga 2 Desember 2023.

Wakil Ketua Umum PSSI, Ratu Tisha, menuturkan bahwa Indoensia sangat serius dalam menggelar ajang ini. Pihaknya pun sudah bisa memastikan bahwa persiapan di empat stadion sudah rampung sepenuhnya.

JIS

"Iya dong (sudah 100 persen). Ini sudah tanggal berapa. Kalau belum, hayo," kata Ratu Tisha di Jakarta, Selasa (7/11/2023).

Wanita berusia 37 tahun itu berharap Piala Dunia U-17 dapat disambut hangat penonton di empat stadion dengan berbondong-bondong datang ke stadion. Sebab, memang kemeriahan ajang itu menjadi penilaian dari FIFA.

"Iya dong, karena pertama adalah target penonton dulu. Kami omongin kemeriahan dulu. Jadi, FIFA punya KPI (Key Performance Indicator) terhadap kami," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/20/51/1646353/jadwal-dan-link-nonton-riyadh-season-world-masters-of-snooker-2025-tayang-di-vision-dfj.webp
Jadwal dan Link Nonton Riyadh Season World Masters of Snooker 2025, Tayang di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/20/eks_dirut_persiba_balikpapan_catur_adi_dituntut_h.jpg
Mantan Direktur Persiba Balikpapan Dituntut Hukuman Mati karena Kasus Narkotika
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement