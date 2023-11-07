Timnas Brasil U-17 Jajal Lapangan A SUGBK, Gelandang Incaran Barcelona Bernilai Miliaran Rupiah Ikut Berlatih

TIMNAS Brasil U-17 jajal lapangan A Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Selasa (7/11/2023) malam WIB. Ada pemain incaran Barcelona, Rayan Vitor Simplicio, yang punya nilai pasaran sekitar Rp26,07 miliar.

Selecao – julukan Brasil – berada di Grup C untuk Piala Dunia U-17 2023. Mereka bertarung kontra Iran, Inggris, dan Kaledonia Baru. Semua laga di grup tersebut akan dimainkan di Jakarta International Stadium (JIS).

Pantauan MNC Portal Indonesia (MPI) di sana, tim asuhan Phelipe Leal datang lebih awal dalam latihan itu, yakni berkisar 18.30 WIB, sedangkan jadwal awal 19.00 WIB. Mereka berlatih ringan untuk menjaga kondisi fisik.

Pemain potensial Timnas Brasil U-17 Rayan Vitor Simplício pun turun menikmati latihan tersebut. Dia bersama rekan-rekannya melahap pola latihan yang diberikan tim pelatih.

Berdasarkan data Transfermarkt, pemain berusia 17 tahun itu memiliki nilai pasar Rp 26,07 miliar. Dia saat ini membela klub Brasil Vasco da Gama.