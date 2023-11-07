Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

4 Negara Peserta Grup B Piala Dunia U-17 2023 Sudah Tiba di Solo, Siapa Juara Grupnya?

Maulana Yusuf , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |08:39 WIB
4 Negara Peserta Grup B Piala Dunia U-17 2023 Sudah Tiba di Solo, Siapa Juara Grupnya?
Timnas Spanyol U-17 sudah tiba di Solo untuk Piala Dunia U-17 2023 (Foto: ist)
SEBANYAK 4 negara peserta Grup B Piala Dunia U-17 2023 sudah tiba di Solo, Jawa Tengah. Keempat negara tersebut yakni Uzbekistan, Spanyol, Kanada, dan Mali yang telah mendarat di Bandara Adi Soemarmo, Boyolali, pada Senin (6/11/2023).

Uzbekistan menjadi negara pertama yang tiba di sana sekira pukul 11.10 WIB menggunakan pesawat Lion Air dengan nomor penerbangan JT-927. Disusul Spanyol yang menumpangi pesawat Air Aisa dengan nomor penerbangan QZ 601 pukul 12.14 WIB.

Dua rombongan berikutnya yang tiba di Bandara Adi Soemarmo yakni Kanada dan Mali. Kanada mendarat pukul 15.10 WIB, sedangkan Mali pada pukul 16.10 WIB.

Setelah mendarat, keempat negara tersebut memakai penerbangan domestik menuju Kota Solo.

Humas Bandara Adi Soemarmo, Hermawati Purwandari, mengatakan masing-masing negara peserta Grup B tersebut menggunakan penerbangan biasa. Setiap kontestan membawa sekitar 30 penumpang yang terdiri dari pemain, pelatih, dan ofisial.

“Hari ini ada empat kedatangan dari seluruh kontingen Grup B. Hari ini semuanya datang di Solo. Tidak ada pelayanan khusus karena ini sifatnya penerbangan domestik,” kata Hermawati dalam rilis yang diterima Okezone, dikutip Selasa (7/11/2023).

“Jadi untuk kedatangan rombongan peserta Piala Dunia U-17 2023 ini, semuanya menggunakan penerbangan domestik. Untuk yang tiba di Solo, rombongannya dari peserta Grup B. Ada dari Spanyol, Mali, Uzbekistan, dan Kanada. Setiap kontingen masing-masing membawa sekitar 30 penumpang,” imbuh Hermawati.

1 2
      
