Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Argentina Sindir Kota Penyelenggara Piala Dunia U-17 2023, Presiden FIFA Beri Pembelaan: Negara yang Indah!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |06:42 WIB
Media Argentina Sindir Kota Penyelenggara Piala Dunia U-17 2023, Presiden FIFA Beri Pembelaan: Negara yang Indah!
Presiden FIFA Gianni Infantino sebut Indonesia negara yang indah. (Foto: REUTERS)
A
A
A

MEDIA Argentina, Sol Play 91,5, pernah menyindir salah satu kota penyelenggara Piala Dunia U-17 2023, Jakarta. Sol Play 91,5 menyebut Jakarta sebagai kota yang segera tenggelam dalam beberapa tahun ke depan. Komentar itu disampaikan Sol Play 91,5 beberapa saat sebelum laga Timnas Indonesia vs Argentina digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta pada 19 Juni 2023.

“Jakarta tenggelam: masalah yang pelik dari ibu kota Indonesia tempat Timnas Argentina akan bermain Senin ini,” tulis Sol Play 91,5 dalam judul artikel yang mereka buat pada Juni 2023.

Media Argentina sindir Jakarta

(Media Argentina sindir Jakarta. (Foto: Sol Play915)

“Jakarta, kota terpadat keempat di planet dengan lebih dari 10 juta jiwa penduduk yang memiliki banyak masalah. Pada dasarnya, masa depan Jakarta adalah untuk menghilang di bawah perairan Laut Jawa, menggantung di Samudera Hindia, karena itu tenggelam sebanyak 25 sentimeter setiap tahunnya karena suplai air tanah yang berujung kepada eksploitasi berlebihan terhadap air tanah,” lanjut Sol Play 91,5.

Hanya saja, komentar Sol Play 91,5 tidak sejalan dengan pandangan presiden FIFA, Gianni Infantino. Gianno Infantino secara keseluruhan melihat Indonesia sebagai negara yang indah.

"Satu minggu lagi hari ini, Piala Dunia U-17 FIFA - sebuah turnamen yang mempertemukan para bintang sepakbola masa depan - akan dimulai di negara indah Indonesia!" tulisnya di Instagram, Sabtu (4/11/2023).

"Harapan terbaik untuk semua 24 tim yang berpartisipasi. Anda pasti akan menyatukan dunia dalam merayakan olahraga indah kita," lanjut pria yang sudah beberapa kali datang ke Indonesia ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/19/51/1645741/hut-ke36-mnc-group-global-jaya-sejahtera-girang-rebut-back-to-back-juara-lomba-tenis-meja-vyw.webp
HUT ke-36 MNC Group: Global Jaya Sejahtera Girang Rebut Back to Back Juara Lomba Tenis Meja
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/08/18/ketua_umum_pssi_erick_thohir.jpg
Resmi! Erick Thohir Kuasai 100 Persen Saham Oxford United, Manajemen Klub Berubah Total
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement