HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pelatih Persib Bandung Takjub jika Timnas Indonesia U-17 Lolos Fase Grup Piala Dunia U-17 2023: Itu Fantastis!

Miftahul Ghani , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |06:16 WIB
Pelatih Persib Bandung Takjub jika Timnas Indonesia U-17 Lolos Fase Grup Piala Dunia U-17 2023: Itu Fantastis!
Timnas Indonesia U-17 ditargetkan lolos fase grup Piala Dunia U-17 2023. (Foto: PSSI)
A
A
A

PELATIH Persib Bandung, Bojan Hodak, memuji keberhasilan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-17 2023. Ia menyebut hal yang fantastis jika Timnas Indonesia U-17 lolos dari fase grup Piala Dunia U-17 2023.

Bojan Hodak mengatakan, Timnas Indonesia U-17 harus realistis dalam menghadapi turnamen dua tahunan ini. Hal itu karena negara-negara dari Asia Tenggara kerap mengalami kesulitan saat mentas di Piala Dunia U-17.



(Timnas Indonesia U-17 siap tempur di Piala Dunia U-17 2023. (Foto: PSSI)

"Jadi untuk kans dari Indonesia, setiap poin yang bisa diraih adalah hal yang bagus dan jika lolos ke babak berikutnya, itu tentu akan fantastis," kata Bojan Hodak kepada awak media termasuk tim MNC Portal Indonesia.

Bojan Hodak menilai, Piala Dunia U-17 2023 akan menjadi momen yang luar biasa bagi Indonesia. Pasalnya, turnamen tersebut akan menghadirkan para pemain terbaik dari seluruh dunia.

"Menurut saya Piala Dunia U-17 di Indonesia adalah hal yang luar biasa, karena ini level tertinggi dari kompetisi sepakbola di kelompok usianya, para pemain terbaik dari seluruh dunia ada di sini," ungkap pelatih asal Kroasia ini.

Bojan Hodak berharap, penyelenggaraan Piala Dunia U-17 2023 dapat meningkatkan popularitas sepakbola di Indonesia.

Halaman:
1 2
      
