Media Vietnam Soroti Pede-nya Shin Tae-yong Bawa Timnas Indonesia ke Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

MEDIA Vietnam, tinthethao.com.vn, menyoroti ucapan penuh percaya diri Shin Tae-yong yang mengaku bisa membawa Timnas Indonesia menembus putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Ucapan itu muncul usai mengumumkan 27 pemain untuk laga November 2023.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia harus melalui jalan panjang untuk menuju Piala Dunia 2026. Skuad Garuda memulai perjuangan dari babak pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dengan melakoni dua laga kontra Timnas Brunei Darussalam.

Dua pertemuan itu sama-sama dimenangi dengan skor 6-0 pada Oktober 2023. Kini, Timnas Indonesia melaju ke babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dan tergabung di Grup F bersama dengan Timnas Irak, Timnas Vietnam, dan Timnas Filipina.

Dua matchday pertama akan dilakoni pada 16 dan 21 November 2022 melawan Timnas Irak dan Timnas Filipina. Shin memanggil 27 pemain untuk melakoni dua laga itu, termasuk para pesepakbola abroad seperti Elkan Baggott.

Jelang dua laga itu, Shin melakukan wawancara dengan media Korea Selatan Best Eleven. Salah satu pernyataannya kemudian disorot oleh tinthethao, yakni yakin Indonesia melaju ke babak ketiga.

"Pelatih Shin Tae-yong percaya diri sebelum bergabung dengan Timnas Indonesia di Grup F untuk babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia," tulis tinthethao dalam artikelnya, Senin (6/11/2023).