HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong dan Timnas Indonesia Bakal Dimanjakan Teknologi Analisis Canggih yang Digunakan Raksasa Eropa

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |23:20 WIB
Shin Tae-yong dan Timnas Indonesia Bakal Dimanjakan Teknologi Analisis Canggih yang Digunakan Raksasa Eropa
Shin Tae-yong akan dimanjakan dengan fasilitas mewah di Timnas Indonesia untuk menganalisis lawan (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)
A
A
A

JAKARTA - Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, akan dimanjakan dengan teknologi analisis canggih yang digunakan dua klub raksasa Eropa, Fenerbahce dan Benfica. Hal itu diketahui usai sang produsen, Metrica Sports mengumumkan kerja sama dengan PSSI.

Metrica Sports merupakan perusahaan asal Belanda yang memproduksi perangkat pendukung analisis video pertandingan. Perangkat tersebut digunakan untuk memvisualisasikan grafis berupa garis-garis pola permainan, pergerakan pemain, skema, taktik, arah aliran bola dan lain sebagainya.

Shin Tae-yong memberi arahan dalam sesi latihan Timnas Indonesia (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)

Tak hanya sepak bola, mereka juga memiliki fitur perangkat untuk cabor lain seperti basket, tenis, hingga rugby. Belakangan ini, perusahaan yang bermarkas di Amsterdam itu resmi mengumumkan kerja sama dengan PSSI.

“Kami dengan senang hati menyambut Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia @pssi di antara klien kami,” tulis keterangan pada Instagram resmi Metrica Sports, dikutip Minggu (5/11/2023).

“Kami bangga dapat meningkatkan alur kerja para analis dan pelatih sepak bola terkemuka, juga di Konfederasi Sepak Bola Asia @theafchub, semoga sukses di putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia mendatang, dan penyisihan grup Piala Asia, Indonesia!” lanjut keterangan itu.

Ya, perangkat ini akan memudahkan tim analis Timnas Indonesia untuk membedah taktik tim lawan. Shin dan kolega pun dimanjakan dengan teknologi canggih jelang bergulirnya putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia menghadapi Irak dan Filipina.

Halaman:
1 2
      
