Dendy Sulistyawan Tak Gentar Bersaing dengan Calon Striker Naturalisasi Timnas Indonesia

BEKASI - Dendy Sulistiawan tidak gentar bersaing dengan calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang disebut-sebut berposisi sebagai striker. Sebaliknya, pemain Bhayangkara FC itu justru semakin semangat.

PSSI melalui Ketua Umum Erick Thohir mengungkapkan rencana menambah amunisi naturalisasi di sektor gelandang dan penyerang. Namun pria yang juga Menteri BUMN itu masih enggan menyebut nama.

“Ada dua nama lagi yang kita bicarakan, satu penyerang dan satu pemain tengah, tunggu dulu tapi! Saya tidak bisa bocorin sebelum kesepakatan, kita usahakan bisa main di Piala Asia semua,” kata Erick pada keterangan yang diperoleh MNC Portal Indonesia (MPI) di Jakarta, Minggu (5/11/2023).

Hal ini terdengar seperti ancaman bagi para pemain lokal. Sebab, bukan tak mungkin pelatih Shin Tae-yong mengorbankan penyerang lain untuk mematuhi regulasi jumlah pemain dalam sebuah kompetisi.

Alih-alih gentar, Dendy justru menyambut positif rencana PSSI yang akan menaturalisasi striker. Menurutnya, kehadiran pemain naturalisasi membuat dirinya dan rekan-rekan semakin bersemangat untuk meningkatkan kualitas permainan.

“Sebenarnya kalau saya pribadi bagus juga buat kita (naturalisasi pemain keturunan), secara pemain lokal punya motivasi lebih,” kata Dendy yang ditemui MNC Portal Indonesia (MPI) di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, dikutip Minggu (5/11/2023).