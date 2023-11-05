Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Dendy Sulistyawan Tak Gentar Bersaing dengan Calon Striker Naturalisasi Timnas Indonesia

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |22:18 WIB
Dendy Sulistyawan Tak Gentar Bersaing dengan Calon Striker Naturalisasi Timnas Indonesia
Dendy Sulistyawan tak gentar bersaing dengan calon pemain naturalisasi (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)
A
A
A

BEKASI - Dendy Sulistiawan tidak gentar bersaing dengan calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang disebut-sebut berposisi sebagai striker. Sebaliknya, pemain Bhayangkara FC itu justru semakin semangat.

PSSI melalui Ketua Umum Erick Thohir mengungkapkan rencana menambah amunisi naturalisasi di sektor gelandang dan penyerang. Namun pria yang juga Menteri BUMN itu masih enggan menyebut nama.

Susunan pemain Timnas Indonesia vs Timnas Turkmenistan (Foto: Twitter/@TimnasIndonesia)

“Ada dua nama lagi yang kita bicarakan, satu penyerang dan satu pemain tengah, tunggu dulu tapi! Saya tidak bisa bocorin sebelum kesepakatan, kita usahakan bisa main di Piala Asia semua,” kata Erick pada keterangan yang diperoleh MNC Portal Indonesia (MPI) di Jakarta, Minggu (5/11/2023).

Hal ini terdengar seperti ancaman bagi para pemain lokal. Sebab, bukan tak mungkin pelatih Shin Tae-yong mengorbankan penyerang lain untuk mematuhi regulasi jumlah pemain dalam sebuah kompetisi.

Alih-alih gentar, Dendy justru menyambut positif rencana PSSI yang akan menaturalisasi striker. Menurutnya, kehadiran pemain naturalisasi membuat dirinya dan rekan-rekan semakin bersemangat untuk meningkatkan kualitas permainan.

“Sebenarnya kalau saya pribadi bagus juga buat kita (naturalisasi pemain keturunan), secara pemain lokal punya motivasi lebih,” kata Dendy yang ditemui MNC Portal Indonesia (MPI) di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, dikutip Minggu (5/11/2023).

Halaman:
1 2
      
