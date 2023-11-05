Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Nama yang Mencuat Usai Erick Thohir Sebut Akan Naturalisasi Gelandang dan Striker untuk Timnas Indonesia

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |19:23 WIB
3 Nama yang Mencuat Usai Erick Thohir Sebut Akan Naturalisasi Gelandang dan Striker untuk Timnas Indonesia
Erick Thohir sebut ada satu gelandang dan satu penyerang lagi yang akan dinaturalisasi PSSI (Foto: Twitter/erickthohir)
A
A
A

ADA tiga nama yang mencuat usai Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sebut akan naturalisasi dua pemain lagi. Erick Thohir mengindikasikan bahwa satu pemain adalah gelandang sedangkan satu lainnya adalah penyerang.

Timnas Indonesia sudah memiliki cukup banyak pemain naturalisasi. Namun, kebanyakan pemain yang dinaturalisasi skuad Garuda -- julukan Timnas Indonesia -- adalah para bek, seperti Shayne Pattynama, Sandy Walsh dan Jordi Amat.

Jay Idzes

Terbaru, tiga nama pemain belakang anyar menyusul menjalani proses naturalisasi, yakni Jay Idzes, Nathan Tjoe-A-On dan Justin Hubner. Keputusan PSSI untuk terus menambah amunisi di lini belakang sempat menuai kritik, sebab bek Timnas Indonesia dianggap sudah penuh sesak.

Namun akhirnya, PSSI melalui sang Ketua Umum, Erick Thohir mengungkap kabar terkini. Dia mengonfirmasi PSSI tengah berusaha memproses naturalisasi pemain di sektor tengah dan depan.

“Ada dua nama lagi yang kita bicarakan, satu penyerang dan satu pemain tengah, tunggu dulu tapi! Saya tidak bisa bocorin sebelum kesepakatan, kita usahakan bisa main di Piala Asia semua,” kata Erick pada keterangan yang diperoleh MNC Portal Indonesia (MPI) di Jakarta, Minggu (5/11/2023).

Masih menjadi misteri mengenai sosok pemain yang dimaksud Erick. Namun terdapat tiga nama yang kemungkinan besar sedang menjalani proses naturalisasi.

3. Delano Ladan

Delano Ladan

Nama pertama adalah penyerang klub Belanda, Delano Ladan. Untuk diketahui, klub yang dibela Delano yakni TOP Oss bermain di divisi dua Liga Belanda 2023-2024.

Itu artinya, Delano merupakan rival dua pemain naturalisasi Timnas Indonesia, yakni Ivar Jenner (Jong Utrecht) dan Rafael Struick (ADO Den Haag). Sebelumnya, pemain berusia 23 tahun itu terang-terangan mengirim DM kepada Erick Thohir di Instagram untuk meminta dinaturalisasi.

“Apakah Anda bisa lihat DM saya dimohon?” tulis Ladan lewat Instagram pribadinya, @delano_ladan pada salah satu unggahan Erick Thohir, @erickthohir beberapa waktu lalu.

Musim ini, Delano sudah tampil sebanyak 11 kali dan mengemas sebiji gol. Kehadirannya bisa menambah persaingan di sektor ujung tombak skuad Garuda.

2. Ilias Alhaft

Ilias Alhaft

Di sektor gelandang, terdapat nama Ilias Alhaft yang kemungkinan tengah menjalani proses naturalisasi. Alhaft sejatinya berposisi natural sebagai winger, namun dia juga bisa dipasang sebagai gelandang.

Alhaft, pada musim lalu, membawa Almere City FC promosi ke kasta teratas Liga Belanda (Eredivisie). Menariknya, pada perayaan tim, Alhaft membentangkan bendera Merah Putih.

Pemain yang musim ini membela Noah FC di Liga Armenia itu kemudian terang-terangan mengakui dirinya ingin dinaturalisasi. Hal itu diungkapkannya ketika wawancara bersama Youtuber Yussa Nugraha.

“Saya harus menunjukkan diri saya, kalau saya melakukan yang terbaik pasti PSSI akan datang, saya terbuka (kemungkinan dinaturalisasi),” kata Ilias Alhaft,

“Pasti banyak orang tanya apakah saya terbuka untuk Timnas (Indonesia), saya akan bilang 100 persen iya,” imbuh pemain berusia 26 tahun itu.

