HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Babak Pertama Luton Town vs Liverpool di Liga Inggris 2023-2024: Sengit, Laga Masih 0-0

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |00:16 WIB
Hasil Babak Pertama Luton Town vs Liverpool di Liga Inggris 2023-2024: Sengit, Laga Masih 0-0
Luton Town vs Liverpool masih 0-0 di babak pertama (Foto: Reuters/Peter Cziborra)
LUTON - Hasil babak pertama Luton Town vs Liverpool di Liga Inggris 2023-2024 sudah diketahui. Duel di Stadion Kenilworth Road, Luton, Senin (6/11/2023) dini hari WIB, itu berakhir dengan skor 0-0.

Baik Luton Town mau pun Liverpool memperoleh beberapa peluang di babak pertama. Sayangnya, kedua kesebelasan masih belum bisa memanfaatkan dengan baik.

Luton Town vs Liverpool (Foto: Reuters/Peter Cziborra)

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Tuan rumah coba mengimbangi Liverpool di awal-awal laga. Ross Barkley mengancam lewat tembakan kerasnya di menit lima tetapi bisa ditangkap Alisson. Tim tamu membalas lewat peluang Darwin Nunez di menit ke-10 yang masih melambung.

Pemain asal Uruguay itu kembali mengancam di menit 13 usai menerima umpan Trent Alexander-Arnold. Sayangnya, tembakan first time Nunez menghantam mistar gawang. Sementara itu, tembakan Issa Kabore di menit 15 gagal membuat publik tuan rumah bersorak karena melayang.

Nunez tampak panas di laga ini. Tembakannya di menit ke-17 melengkung indah tetapi bisa ditepis Thomas Kaminski. Tujuh menit kemudian, sundulan eks pemain Benfica itu juga masih melambung.

Kans terbaik didapat Diogo Jota di menit ke-33. Berdiri dalam posisi bebas di kotak penalti, sayangnya tembakan pemain asal Portugal itu bisa ditepis Kaminski dengan tidak kalah gemilang.

Peluang datang bagi Luton di menit ke-41. Barkley menyambar bola liar di depan kotak penalti, tetapi sepakannya malah terbang ke atas mistar gawang Alisson. Skor 0-0 pun bertahan hingga turun minum.

