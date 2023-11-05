Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Jelang Laga Luton Town vs Liverpool, Jurgen Klopp Tak Sabar Jajal Stadion di Tengah Pemukiman Warga

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |16:00 WIB
Jelang Laga Luton Town vs Liverpool, Jurgen Klopp Tak Sabar Jajal Stadion di Tengah Pemukiman Warga
Stadion Kenilworth Road bakal menjamu Liverpool (Foto: REUTERS)
A
A
A

JELANG laga Luton Town vs Liverpool, Jurgen Klopp tak sabar tampil di stadion kecil yang terletak di tengah pemukiman warga. Laga ini akan dihelat pada Minggu (5/11/2023) malam nanti WIB.

The Reds -- julukan Liverpool -- melawat ke stadion terkecil di Liga Inggris, Kenilworth Road, Luton. Stadion ini sempat menjadi sorotan karena Luton Town promosi ke kasta tertinggi Liga Inggris 2023-2024 dengan stadion yang apa adanya.

Kenilworth Road

Betapa tidak, Kenilworth Road hanya memiliki kapasitas 10.356 kursi. Sebelumnya, rekor stadion tim Liga Inggris terkecil dipegang Vitality Stadium yang menjadi markas Bournemouth, dengan kapasitas 11.379 kursi.

Kenilworth Road terletak di antara pemukiman warga. Masyarakat setempat pun sudah terbiasa dengan kebisingan stadion tersebut

Menariknya, akses masuk stadion juga diapit dengan pintu-pintu rumah warga, Bahkan terdapat kabar suporter tandang nyasar ke rumah warga lantaran salah masuk pintu.

Klopp mengaku belum pernah bertandang ke stadion sederhana tersebut. Arsitek asal Jerman itu penasaran dengan stadion mini milik tim berjuluk The Hatters.

“Saya mendengarnya, saya belum melihatnya. Saya sudah delapan tahun di sini dan ini adalah salah satu tempat yang belum pernah saya kunjungi sebelumnya, sejujurnya saya menantikannya,” kata Klopp dilansir laman resmi klub, Minggu (5/11/2023).

“Saya melihat senyum di wajah Anda (wartawan) dan itu luar biasa, tetapi pada akhirnya kami harus masuk ke ruang ganti dan saya dengar itu tidak terlalu besar! Tapi kami akan berubah dan kemudian itu adalah pertandingan sepak bola,” tuturnya menambahkan.

Halaman:
1 2
      
