HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Usai 4 Hari Diculik, Ayah Bintang Liverpool Luis Diaz Akan Segera Dibebaskan

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |08:04 WIB
Usai 4 Hari Diculik, Ayah Bintang Liverpool Luis Diaz Akan Segera Dibebaskan
Ayah Luis Diaz diculik di Kolombia. (Foto: Reuters)
A
A
A

BARRANCAS – Bintang Liverpool, Luis Diaz, akhirnya dapat kabar baik soal penculikan sang ayah. Kabarnya, ayah Luis Diaz, Luis Manuel Diaz, akan segera dibebaskan oleh kelompok penculik setelah empat hari diculik.

Dialog yang mengedepankan kedamaian sudah dilakukan oleh delegasi otoritas Kolombia. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah Kolombia yang juga dibantu oleh Luis Diaz sendiri.

Luis Diaz. Foto: Reuters

Bahkan, Diaz dan ibundanya juga menginisiasi demonstrasi untuk membujuk kelompok penculik itu membebaskan ayahnya. Kini, Manuel Diaz dikabarkan akan segera dibebaskan setelah dialog antara delegasi pemerintah dengan kelompok itu dilakukan.

Otty Patino, yang menjadi perwakilan dari otoritas Kolombia mengatakan ELN sudah diminta untuk memastikan Manuel Diaz kembali dalam keadaan sehat.

“Kami menuntut agar ELN segera membebaskan Tuan Luis Manuel Diaz dan kami katakan sekarang bahwa mereka sepenuhnya bertanggung jawab untuk mengamankan nyawa dan integritasnya,” kata Patino, dikutip dari Metro, Jumat (3/11/2023).

Laporan Metro melanjutkan, ELN sesegera mungkin akan membebaskan ayah bintang Liverpool itu. Dengan begitu, diharapkan Diaz bisa kembali bertemu dengan ayahnya dan bermain sepakbola lagi.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Liga Inggris Liverpool Luis Diaz
Telusuri berita bola lainnya
