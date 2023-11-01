Selamat dari Penculikan, Cilenis Marulanda Pimpin Demo Tuntut Ayah Luis Diaz Dibebaskan

BARRANCAS – Orangtua bintang Liverpool, Luis Diaz menjadi korban penculikan di Kolombia. Meski begitu, ibunda Luis Diaz, Cilenis Marulanda berhasil selamat dan kini ia memimpin demi untuk menuntut agar ayah Luis Diaz, Luis Manuel Diaz Jimenez bisa dibebaskan oleh sang penculik.

Menurut laporan Daily Mail, Rabu (1/11/2023), aksi demo tersebut terjadi pada Selasa 31 Oktober 2023. Para demonstran kompak mengenakan kaos putih dengan gambar wajah ayah Luis Diaz yang hingga saat ini masih diculik.

Tercatat ada ratusan orang yang terlibat dalam aksi demo di daerah Barrancas itu. Mereka juga beramai-ramai membawa balon putih dan lilin ke jalanan sebagai bentuk sebuah harapan.

Diaz juga sempat menyerukan aksi demo tersebut di Instagram pribadinya. Aksi ini sebagai bentuk desakan kepada para pelaku agar segera membebaskan sang ayah.

Sebagaimana diketahui, saat ini ayah Diaz masih belum diketahui keberadaannya. Pihak kepolisian pun telah mengerahkan pasukan terbaik untuk menyisir hutan-hutan dan pegunungan Perija.