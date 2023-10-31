Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Dipercaya Masih di Kolombia, Pihak Kepolisian Kerahkan Pasukan Khusus demi Temukan Ayah Luis Diaz

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |21:03 WIB
Dipercaya Masih di Kolombia, Pihak Kepolisian Kerahkan Pasukan Khusus demi Temukan Ayah Luis Diaz
Pemain Liverpool, Luis Diaz. (Foto: Instagram/luisdiaz19_)
A
A
A

LA GUAJIRA – Sampai saat ini nasib ayah dari pemain Liverpool, Luis Diaz masih tanda tanya usai dikabarkan menjadi korban penculikan. Untuk mencari tahu keberadaan sang ayah dan penculiknya yang disebut masih berada di negara tersebut, pihak kepolisian Kolombia pun mengerahkan pasukan khusus.

Menurut laporan dari Mirror, Selasa (31/10/2023), pasukan tersebut merupakan Komando Hutan Elit Kolombia. Mereka merupakan pasukan militer khusus yang dibekali pelatihan dari Amerika Serikat (AS) dan pelatihan udara Inggris.

Pencarian kali ini menyapu wilayah-wilayah hutan dan Pegunungan Perija. Adapun lokasi pegunungan tersebut merupakan perbatasan Kolombia-Venezuela.

Pasalnya, ada dugaan sang ayah, Luis Manuel Diaz Jimenez, dibawa keluar dari wilayah Kolombia. Namun sejauh ini pihak kepolisian setempat yakin para penculik masih berada di Kolombia.

Luis Diaz

Direktur Kepolisian Nasional Kolombia William Rene Salamanca Ramirez mengatakan saat ini pihaknya terus gencar melakukan pencarian. Dia percaya pasukan elitenya tersebut bisa bertahan lama di wilayah seperti itu.

Halaman:
1 2
      
