HOME BOLA LIGA INGGRIS

Media Inggris Sempat Beritakan Ayah Luis Diaz Berhasil Diselamatkan dari Penculik

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |18:29 WIB
Media Inggris Sempat Beritakan Ayah Luis Diaz Berhasil Diselamatkan dari Penculik
Ayah pemain bintang Liverpool Luis Diaz diculik di Kolombia (Foto: REUTERS)
A
A
A

MEDIA Inggris, Daily Mail, sempat mengabarkan bahwa ayah dari bintang Liverpool, Luis Diaz, berhasil diselamatkan dari penculik. Namun, pemberitaan tersebut ditarik lagi oleh Daily Mail.

Luis Manuel Diaz Jimenez sempat dibakarkan diculik dan aparat melakukan baku tembak dengan para penculik. Dalam kejadian itu, dua penculik dikabarkan tewas. Bersamaan dengan itu, ibu Diaz, Cilenis Marulanda, juga berhasil diselamatkan.

Luis Diaz

Namun, kabar soal ayah dari penyerang Liverpool tersebut masih belum jelas. Informasi tersebut juga belum bisa dikonfirmasi secara resmi sejauh ini.

Sejauh pantauan MNC Portal Indonesia, pemberitaan itu tak ditemukan. Hal ini diyakini kabar tersebut sudah ditarik dari pemberitaan Daily Mail.

"Ayah Luis Diaz Diselamatkan dari Penculikan Kolombia dalam Adu Tembak, Dua Penculik Tewas," bunyi judul artikel Daily Mail pada Minggu (29/10/2023) dini hari WIB.

Halaman:
1 2
      
