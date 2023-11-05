Jelang Laga Fiorentina vs Juventus, Massimiliano Allegri Sanjung Skuad La Viola

JELANG laga Fiorentina vs Juventus, Massimiliano Allegri sanjung skuad La Viola yang menurutnya adalah tim paling siap di Liga Italia 2023-2024. Si Nyonya Tua – julukan Juventus – bakal melawat ke Stadio Artemio Franchi, Florence, pada Senin (6/11/2023) dini hari nanti WIB.

La Viola – julukan Fiorentina – merupakan salah satu tim kuda hitam di Liga Italia 2023-2024. Tim yang dibesut oleh Vincenzo Italiano itu kini bersaing untuk tiket ke Liga Champions musim depan.

Fiorentina hanya berjarak empat poin dari zona empat besar klasemen sementara musim ini. Saat ini, mereka berada di urutan ketujuh dengan koleksi 17 poin dari 10 laga, terpaut jarak empat poin dari Napoli yang menghuni peringkat empat.

Pada musim ini, Fiorentina juga baru menderita dua kekalahan. Mereka sempat memberi kejutan kala menghajar sang juara bertahan Napoli dengan skor 3-1 di Naples.

Allegri amat mewaspadai potensi ancaman yang dihadirkan tim besutan Vincenzo Italiano. Menurutnya, Fiorentina merupakan tim yang sangat agresif dalam menyerang.

“Besok adalah pertandingan besar karena selalu ada persaingan hebat antara Juve dan Fiorentina. Mereka adalah tim yang luar biasa meskipun mereka baru saja mengalami dua kekalahan di liga. Mereka suka menyerang dan memainkan sepak bola yang bagus,” kata Allegri dilansir laman resmi klub, Minggu (5/11/2023).

Bahkan menurut Allegri, Fiorentina merupakan peserta Liga Italia 2023-2024 paling siap. Sebab menurutnya, tim berkostum ungu itu memiliki komposisi pemain yang amat mumpuni, baik dalam hal teknik maupun fisik.