HOME BOLA LIGA ITALIA

Berkat Paul Pogba, Juventus Bisa Rekrut Thomas Partey

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |06:00 WIB
Berkat Paul Pogba, Juventus Bisa Rekrut Thomas Partey
Thomas Partey kabarnya akan digaet Juventus untuk gantikan Paul Pogba (Foto: REUTERS)




BERKAT Paul Pogba, Juventus bisa rekrut Thomas Partey. Si Nyonya Tua – julukan Juventus – bisa memanfaatkan gaji Pogba untuk menggaet Partey dari Arsenal.

Pogba sedang dibekukan dari skuad Juventus karena disinyalir menggunakan doping, menyusul hasil tes yang dilaksanakan pada Agustus lalu. Ada kadar testoteron yang melebihi normal dalam darahnya dan itu dikonfirmasi setelah menjalani dua kali pengecekan.

Paul Pogba

Eks gelandang Manchester United itu saat ini masih diskors hingga waktu yang belum ditentukan menurut laporan Sportsmole. Pogba diketahui bisa menjalani hukuman larangan hingga maksimal empat tahun.

Sanksi untuk Pogba masih belum ditentukan hingga saat ini. Namun demikian, Juventus bisa memutus kontraknya.

Kontrak Pogba sendiri dengan Si Nyonya Tua berjalan hingga 2026 mendatang. Menjelang bursa transfer Januari, Juventus mencari gelandang baru untuk menggantikan Pogba.

