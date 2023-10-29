Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Penyebab Juventus Susah Payah Kalahkan Hellas Verona 1-0 di Liga Italia 2023-2024

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |11:26 WIB
Penyebab Juventus Susah Payah Kalahkan Hellas Verona 1-0 di Liga Italia 2023-2024
Laga Juventus vs Hellas Verona. (Foto: Reuters)
A
A
A

PENYEBAB Juventus susah payah kalahkan Hellas Verona 1-0 di Liga Italia 2023-2024 terungkap. Pelatih Juventus, Massimiliano Allegri, menyebut timnya banyak membuang peluang untuk mencetak gol dalam laga itu.

Ya, Juventus menang tipis 1-0 atas Hellas Verona dalam lanjutan Liga Italia 2023-2024. Laga itu berlangsung di Allianz Stadium, Minggu (29/10/2023) dini hari WIB.

Juventus vs Hellas Verona

Gol semata wayang Juventus baru tercipta di masa injury time babak kedua. Tepatnya, gol dicetak oleh Andrea Cambiaso pada menit ke-90+6.

Mendapati hasil ini, Allegri tetap sangat puas Juvetnus dapat mengamankan poin penuh di laga kandang. Dia menilai itu semua berkat kerja kerasnya timnya sepanjang laga karena tidak mau hilang poin.

“Saya sangat senang dengan kemenangan yang diperoleh para pemain hari ini, mereka pantas mendapatkannya," ujar Massimiliano Allegri dilansir dari laman Juventus, Minggu (29/10/2022).

"Kami memiliki begitu banyak kesempatan dan memberikan sangat sedikit. Kami tetap rapi sepanjang jalan dan terus bekerja," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/47/3017286/bareng-wni-di-italia-jay-idzes-rayakan-promosi-venezia-fc-ke-serie-a-2024-2025-1-2-3-cisss-xQPCofZRxY.jpg
Bareng WNI di Italia, Jay Idzes Rayakan Promosi Venezia FC ke Serie A 2024-2025: 1, 2, 3 Cisss!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016768/harga-pasar-jay-idzes-melonjak-drastis-setelah-antar-venezia-fc-promosi-ke-serie-a-2024-2025-tembus-rp44-miliar-ANV3nFXPAW.jpg
Harga Pasar Jay Idzes Melonjak Drastis Setelah Antar Venezia FC Promosi ke Serie A 2024-2025, Tembus Rp44 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016591/gara-gara-ini-pemain-timnas-indonesia-jay-idzes-takkan-didepak-venezia-fc-jelang-serie-a-2024-2025-9JmRwW3gL2.jpg
Gara-Gara Ini, Pemain Timnas Indonesia Jay Idzes Takkan Didepak Venezia FC Jelang Serie A 2024-2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/47/3015403/hasil-cremonese-vs-venezia-fc-di-leg-i-final-playoff-jay-idzes-dkk-selangkah-lagi-promosi-ke-serie-a-5mXLZV5Z0i.jpg
Hasil Cremonese vs Venezia FC di Leg I Final Playoff: Jay Idzes Dkk Selangkah Lagi Promosi ke Serie A!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/10/51/1642631/penentuan-juara-akhir-musim-di-nitto-atp-finals-2025-ini-link-streaming-di-vision-oua.webp
Penentuan Juara Akhir Musim di Nitto ATP Finals 2025, Ini Link Streaming di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/10/gelandang_como_1907_nico_paz_foto_como_1907.jpg
Profil dan Biodata Nico Paz, Gelandang Como 1907 Punya Masa Depan Cerah
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement