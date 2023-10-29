Penyebab Juventus Susah Payah Kalahkan Hellas Verona 1-0 di Liga Italia 2023-2024

PENYEBAB Juventus susah payah kalahkan Hellas Verona 1-0 di Liga Italia 2023-2024 terungkap. Pelatih Juventus, Massimiliano Allegri, menyebut timnya banyak membuang peluang untuk mencetak gol dalam laga itu.

Ya, Juventus menang tipis 1-0 atas Hellas Verona dalam lanjutan Liga Italia 2023-2024. Laga itu berlangsung di Allianz Stadium, Minggu (29/10/2023) dini hari WIB.

Gol semata wayang Juventus baru tercipta di masa injury time babak kedua. Tepatnya, gol dicetak oleh Andrea Cambiaso pada menit ke-90+6.

Mendapati hasil ini, Allegri tetap sangat puas Juvetnus dapat mengamankan poin penuh di laga kandang. Dia menilai itu semua berkat kerja kerasnya timnya sepanjang laga karena tidak mau hilang poin.

“Saya sangat senang dengan kemenangan yang diperoleh para pemain hari ini, mereka pantas mendapatkannya," ujar Massimiliano Allegri dilansir dari laman Juventus, Minggu (29/10/2022).

"Kami memiliki begitu banyak kesempatan dan memberikan sangat sedikit. Kami tetap rapi sepanjang jalan dan terus bekerja," tambahnya.