HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Juventus vs Hellas Verona di Liga Italia 2023-2024: Bianconeri Menang Tipis 1-0

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |04:46 WIB
Hasil Juventus vs Hellas Verona di Liga Italia 2023-2024: Bianconeri Menang Tipis 1-0
Juventus menang tipis 1-0 atas Hellas Verona di Liga Italia 2023-2024 (Foto: Reuters)
A
A
A

TURIN - Juventus meraih hasil positif pada laga lanjutan Liga Italia 2023-2024. Menghadapi Hellas Verona, Bianconeri -julukan Juventu- meraih kemenangan tipis atas Hellas Verona dengan skor akhir 1-0.

Juventus nyaris ditahan imbang Verona di laga kali ini. Akan tetapi, gol menit-menit akhir dari Andrea Cambiaso berhasil bangkit dan membawa Juventus meraih kemenangan di laga kali ini.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Juventus mengawali pertandingan dengan sangat baik. Mereka sempat mengancam gawang Verona dari aksi Dusan Vlahovic dan Federico Gatti.

Juvenis sejatinya sempat mencetak gol di menit ke-12 lewat Dusan Vlahovic. Namun, gol tersebut tidak disahkan wasit setelah meninjau Video Assistant Referee (VAR).

Verona berusaha membalas. Namun, sundulan Giangiacomo Magnani pada menit ke-16 masih belum mampu bersarang di gawang Juventus.

Tuan rumah kembali mendapat sejumlah peluang dari aksi Moise Kean, Dusan Vlahovic, Timothy Weah. Namun, skor 0-0 tetap bertahan hingga turun minum.

Halaman:
1 2
      
