Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Prediksi Skor Fulham vs Manchester United di Liga Inggris 2023-2024: Erik Ten Hag Bawa Setan Merah Bangkit?

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |16:29 WIB
Prediksi Skor Fulham vs Manchester United di Liga Inggris 2023-2024: Erik Ten Hag Bawa Setan Merah Bangkit?
Prediksi Fulham vs Manchester United di Liga 1 2023-2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

PREDIKSI skor Fulham vs Manchester United di Liga Inggris 2023-2024 akan diulas Okezone. Pertandingan pekan ke-11 Liga Inggris 2023-2024 tersebut bakal dilangsungkan di Stadion Craven Cottage, malam ini, Sabtu 4 November 2023 pukul 19.30 WIB.

Fulham saat ini berada di peringkat 14 klasemen sementara Liga Inggris 2023-2024 dan belum dalam performa terbaiknya. Namun, tim tuan rumah baru saja mengalahkan klub Elkan Baggott, Ipswich Town, dengan skor 3-1 di 16 besar Piala Liga Inggris 2023-2024.

Manchester United, di sisi lain, saat ini berada di peringkat kedelapan klasemen dan kembali gagal memenuhi ekspektasi musim ini. Setan Merah -julukan Manchester United- mengalami dua kekalahan beruntun di dua kompetisi berbeda.

Manchester United dibantai Manchester City 0-3 di Liga Inggris dan dipermalukan Newcastle United 0-3 di Piala Liga Inggris. Ironisnya, semua kekalahan pasukan Erik Ten Hag itu dialami di markasnya sendiri yakni di Old Trafford yang tampaknya sudah tak angker lagi.

Manchester United sejauh ini telah mendapatkan 5 kekalahan dari 10 pekan awal Liga Inggris 2023-2024. Pencapaian yang lebih buruk ketimbang The Cottagers -julukan Fulham- yang baru kalah 4 kali dari 10 pertandingan.

Manchester United

Kali ini, Manchester United akan main di kandang Fulham. Lantas, akankah Erik Ten Hag sanggup bawa Setan Merah bangkit dari keterpurukan dan meraih kemenangan pada malam ini?

Dari segi head to head dalam 5 pertemuan terakhir, Manchester United memang jauh lebih unggul ketimbang Fulham. Setan Merah telah mengoleksi 4 kemenangan atas Fulham dan sisanya berakhir imbang sehingga diunggulkan untuk memenangkan laga kali ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/17/11/1645009/32-negara-lolos-ke-piala-dunia-2026-norwegia-akhiri-penantian-hampir-3-dekade-wjk.webp
32 Negara Lolos ke Piala Dunia 2026: Norwegia Akhiri Penantian Hampir 3 Dekade!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/17/daniel_munoz.jpg
Barcelona Bidik Daniel Munoz: Bek Kanan Impian Hansi Flick
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement