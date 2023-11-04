Prediksi Skor Fulham vs Manchester United di Liga Inggris 2023-2024: Erik Ten Hag Bawa Setan Merah Bangkit?

PREDIKSI skor Fulham vs Manchester United di Liga Inggris 2023-2024 akan diulas Okezone. Pertandingan pekan ke-11 Liga Inggris 2023-2024 tersebut bakal dilangsungkan di Stadion Craven Cottage, malam ini, Sabtu 4 November 2023 pukul 19.30 WIB.

Fulham saat ini berada di peringkat 14 klasemen sementara Liga Inggris 2023-2024 dan belum dalam performa terbaiknya. Namun, tim tuan rumah baru saja mengalahkan klub Elkan Baggott, Ipswich Town, dengan skor 3-1 di 16 besar Piala Liga Inggris 2023-2024.

Manchester United, di sisi lain, saat ini berada di peringkat kedelapan klasemen dan kembali gagal memenuhi ekspektasi musim ini. Setan Merah -julukan Manchester United- mengalami dua kekalahan beruntun di dua kompetisi berbeda.

Manchester United dibantai Manchester City 0-3 di Liga Inggris dan dipermalukan Newcastle United 0-3 di Piala Liga Inggris. Ironisnya, semua kekalahan pasukan Erik Ten Hag itu dialami di markasnya sendiri yakni di Old Trafford yang tampaknya sudah tak angker lagi.

Manchester United sejauh ini telah mendapatkan 5 kekalahan dari 10 pekan awal Liga Inggris 2023-2024. Pencapaian yang lebih buruk ketimbang The Cottagers -julukan Fulham- yang baru kalah 4 kali dari 10 pertandingan.

Kali ini, Manchester United akan main di kandang Fulham. Lantas, akankah Erik Ten Hag sanggup bawa Setan Merah bangkit dari keterpurukan dan meraih kemenangan pada malam ini?

Dari segi head to head dalam 5 pertemuan terakhir, Manchester United memang jauh lebih unggul ketimbang Fulham. Setan Merah telah mengoleksi 4 kemenangan atas Fulham dan sisanya berakhir imbang sehingga diunggulkan untuk memenangkan laga kali ini.