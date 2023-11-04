Fulham vs Manchester United: Begini Cara Marco Silva Manfaatkan Ketiadaan Casemiro di Skuad Setan Merah

MANCHESTER United bakal melawat ke markas Fulham tanpa diperkuat oleh Casemiro. Pelatih Fulham, Marco Silva, mengatakan bahwa timnya akan melakukan perombakan besar-besaran dalam susunan pemain utamanya.

Setan Merah – julukan Manchester United – melawat ke Craven Cottage pada Sabtu (4/11/2023) ini. Laga akan dimulai pada pukul 19.30 WIB nanti.

Pelatih Fulham, Silva, menuturkan bahwa timnya akan melakukan perubahan hingga delapan pemain dalam line-up-nya. Namun dia tidak menjelaskan secara mendetail terkait strategi.

"Kami melakukan delapan perubahan pada starting XI kami. Meski begitu, kami mungkin memerlukan lebih banyak karena kami akan melakukan kick-off lebih awal pada hari Sabtu, namun di beberapa posisi tidak mungkin bagi saya untuk melakukan itu,” ujarnya dalam laman resmi Man United, Jumat (3/11/2023).

Sebagaimana diketahui, saat ini Casemiro sedang mengalami cedera. Dia diperkirakan menepi agak lama karena hal itu.