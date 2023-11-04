Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Fulham vs Manchester United: Begini Cara Marco Silva Manfaatkan Ketiadaan Casemiro di Skuad Setan Merah

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |13:19 WIB
Fulham vs Manchester United: Begini Cara Marco Silva Manfaatkan Ketiadaan Casemiro di Skuad Setan Merah
Casemiro takkan perkuat Manchester United di laga kontra Fulham (Foto: REUTERS)
A
A
A

MANCHESTER United bakal melawat ke markas Fulham tanpa diperkuat oleh Casemiro. Pelatih Fulham, Marco Silva, mengatakan bahwa timnya akan melakukan perombakan besar-besaran dalam susunan pemain utamanya.

Setan Merah – julukan Manchester United – melawat ke Craven Cottage pada Sabtu (4/11/2023) ini. Laga akan dimulai pada pukul 19.30 WIB nanti.

Marco Silva

Pelatih Fulham, Silva, menuturkan bahwa timnya akan melakukan perubahan hingga delapan pemain dalam line-up-nya. Namun dia tidak menjelaskan secara mendetail terkait strategi.

"Kami melakukan delapan perubahan pada starting XI kami. Meski begitu, kami mungkin memerlukan lebih banyak karena kami akan melakukan kick-off lebih awal pada hari Sabtu, namun di beberapa posisi tidak mungkin bagi saya untuk melakukan itu,” ujarnya dalam laman resmi Man United, Jumat (3/11/2023).

 BACA JUGA:

Sebagaimana diketahui, saat ini Casemiro sedang mengalami cedera. Dia diperkirakan menepi agak lama karena hal itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
