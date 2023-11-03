5 Pemain yang Ditendang Manchester United jika Erik Ten Hag Dipecat, Nomor 1 Bersinar di Piala Dunia 2022!

SEBANYAK lima pemain yang ditendang Manchester United jika Erik Ten Hag dipecat akan diulas Okezone. Pelatih berpaspor Belanda itu baru saja membawa Manchester United menelan delapan kekalahan hingga awal November 2023 ini di semua kompetisi.

Terbaru, The Red Devils dibantai Newcastle United 0-3 di babak 16 besar Piala Liga Inggris 2023-2024 pada Kamis (2/11/2023) dini hari WIB. Rentetan hasil buru itu membuat Erik Ten Hag terancam dipecat dari kursi pelatih Setan Merah.

Jika Erik Ten Hag dipecat, maka para pemain rekrutannya juga berpotensi ditendang dari skuad Manchester United. Setidaknya, ada lima pemain bawaan Erik Ten Hag yang terancam didepak. Siapa sajakah mereka?

5. Antony

Erik Ten Hag dianggap melakukan kesalahan setelah merekrut Antony dari Ajax Amsterdam. Winger 23 tahun itu bermain sangat buruk dalam beberapa pertandingan terakhir termasuk saat Manchester United dibantai Manchester City 0-3.

Padahal, pemain berlabel Timnas Brasil itu dibeli dengan biaya transfer yang sangat besar yaitu 95 juta euro. Faktanya, Antony belum mencetak gol sama sekali di Liga Inggris 2023-2024 dalam 7 laga yang dijalaninya. Statistik buruknya ini bisa jadi salah satu alasan ia ditendang dari Old Trafford.

4. Tyrell Malacia

Tyrell Malacia juga bisa dibilang menjadi salah satu pembelian gagal yang dilakukan Erik Ten Hag pada Juli 2022 lalu dari Feyenoord. Bek kiri asal Belanda itu selalu dihantui cedera sehingga membuat penampilannya menurun dan absen panjang.

Tercatat, Tyrell Malacia belum pernah mencatatkan satu pertandingan pun bersama Manchester United di musim 2023-2024 ini. Situasi ini bisa saja menjadi alasan sang pemain 24 tahun itu didepak dari Old Trafford.