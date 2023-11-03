Erik ten Hag Dikritik Kanan-kiri, Wayne Rooney Justru Soroti Pemain Manchester United

MANCHESTER - Erik ten Hag tengah dikritik dari berbagai arah setelah Manchester United menelan rentetan hasil buruk. Namun, legenda Iblis Merah, Wayne Rooney, justru menyoroti para juniornya.

Manchester United saat ini dalam kondisi terpuruk setelah mengalami dua kekalahan beruntun di kandangnya Stadion Old Trafford. Mereka dibobol enam gol tanpa balas dalam dua pertandingan terakhir, yakni melawan Manchester City (0-3) dan Newcastle United (0-3).

Dua hasil itu membuat Manchester United menelan delapan kekalahan dari 15 pertandingan musim ini. Hasil minor itu membuat ten Hag dihujani kritik oleh para pundit sepak bola, hingga penggemar.

Rooney yang baru saja ditunjuk untuk menukangi Birmingham City memahami peningnya menjadi ten Hag. Dia mengatakan, tekanan dan kritik itu merupakan risiko dari pekerjaan sebagai juru taktik klub besar.

“Itulah pekerjaannya. Itu bagian dari pekerjaan, kita semua tahu itu ketika kita mengambil pekerjaan," kata Rooney dikutip dari Diario AS, Jumat (3/11/2023).

"Saya tahu datang ke sini (Birmingham City) ada banyak tekanan. Saya yakin ten Hag mengetahui hal itu di Man United,” sambung pria asal Inggris itu.