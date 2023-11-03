Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Gara-gara Legenda Pesepakbola Ini, Raffi Ahmad Nyaris Jadi Kiper Persib Bandung

Bertold Ananda , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |22:05 WIB
Gara-gara Legenda Pesepakbola Ini, Raffi Ahmad Nyaris Jadi Kiper Persib Bandung
Peter Schmeichel bikin Raffi Ahmad nyaris jadi kiper Persib Bandung (Foto: Man United)
GARA-GARA legenda pesepakbola ini, Raffi Ahmad nyaris jadi kiper Persib Bandung. Kisah tersebut tentu menarik untuk diulas.

Raffi Ahmad diam-diam memiliki cita-cita sebagai pesepakbola dan bermain untuk Persib. Ternyata terdapat sosok legenda sepakbola yang memperkuat keinginannya itu.

Raffi Ahmad

Lalu siapakah sosok legenda sepakbola yang dimaksud? Berikut Okezone merangkum beberapa sumber, Jumat (3/11/2023).

Sosok suami Nagita Slavina memang memiliki hobi dan kecintaan terhadap dunia sepakbola sejak kecil. Saking hobinya, kakak Syahnaz Sadiqah ini sempat terbersit untuk menjadi seorang kiper loh.

Keseriusan itu lantas diwujudkan saat dirinya pernah mendaftarkan diri di sekolah Akademi Persib Bandung. Rupanya impian besar Raffi menjadi kiper termotivasi dari sang idola yaitu sosok penjaga gawang asal Denmark bernama Peter Schmeichel.

Bagi Raffi, sosok Schmeichel sangat ciamik dalam menjaga gawang dari serangan musuh. Saking hebatnya, Big Pete sempat meraih treble winners pada 1999 serta dinobatkan menjadi salah satu penjaga gawang terbaik yang dimiliki tim Manchester United.

Halaman:
1 2
      
