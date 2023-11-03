Intip Momen Latihan Timnas Argentina U-17 di Stadion GBLA Jelang Piala Dunia U-17 2023

BANDUNG – Timnas Argentina U-17 sudah melangsungkan latihan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat, jelang mentas di Piala Dunia U-17 2023. Momen latihan itu pun turut dibagukan Federasi Sepakbola Argentina (AFA) di akun media sosial resmi mereka.

Dalam video yang diunggah di akun Twitter/X AFA, Jumat (3/11/2023), terlihat beberapa penggawa menikmati Stadion GBLA. Para pemain memasuki stadion GBLA sambil mengacungkan jempol. Kemudian, dalam sesi latihan, para pemain terlihat melakukan juggling hingga dribble kecil-kecilan.

(Momen latihan Timnas Argentina U-17 di Stadion GBLA. Foto: AFA)

"Hai, Indonesia," tulis akun tersebut.

Melansir laman resmi AFA, latihan itu berlangsung cukup ketat dimulai dari pemanasan hingga pematangan taktik. Pelatih Timnas Argentina U-17, Diego Placente, dibantu sejumlah nama seperti Enrique Cesana, dan Dario Herrera.

(Momen latihan Timnas Argentina U-17 di Stadion GBLA. Foto: AFA)

"Latihan yang berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api ini diawali dengan pemanasan klasik yang dilakukan oleh pelatih fisik Enrique Cesana dan dilanjutkan dengan umpan blok," tulis laporan AFA, dikutip pada Jumat (3/11/2023).