Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Ekuador U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Tuan Rumah Siap Buat Kejutan!

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Ekuador U-17 di Piala Dunia U-17 2023 akan diulas dalam artikel ini. Akankah tuan rumah, Timnas Indonesia U-17, membuat kejutan?

Ya, Piala Dunia U-17 2023 akan segera bergulir di Tanah Air. Tepatnya, turnamen bergengsi itu akan dihelat mulai 10 November hingga 2 Desember 2023.

Timnas Indonesia U-17 pun tergabung di Grup A pada Piala Dunia U-17 2023. Pasukan Bima Sakti akan melawan Ekuador, Panama, dan Maroko di fase grup.

Dalam mengawali perjalanan di Kualifikasi Piala Dunia U-17 2023, Timnas Indonesia U-17 akan melawna Timnas Ekuador U-17 lebih dahulu. Tentu saja, laga ini takkan berjalan mudah karena Timnas Ekuador U-17 merupakan tim yang tangguh.

Di skuad Timnas Ekaudor U-17 pun, ada sejumlah pemain yang wajib diwaspadai skuad Garuda Asia. Salah satunya adalah Allen Obando.

Meski masih berusia muda, dia dikabarkan sudah sukses mencuri perhatian klub raksasa Eropa, seperti Manchester City hingga Borussia Dortmund. Pasalnya, Allen Obando dinilai bakal jadi calon striker masa depan.

Sejauh ini, Allen Obando sendiri sudah membukukan 5 gol dan 1 assist dari 10 pertandingan bersama Timnas Ekuador U-17. Tak ayal, dirinya jadi momok bagi Timnas Indonesia U-17 di laga pembuka nanti.