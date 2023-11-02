Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Momen Romantis Paulo Dybala Lamar Kekasih di Depan Air Mancur hingga Disaksikan Alvaro Morata

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |01:00 WIB
Momen Romantis Paulo Dybala Lamar Kekasih di Depan Air Mancur hingga Disaksikan Alvaro Morata
Paulo Dybala melamar sang kekasih Oriana Sabatini (Foto: Instagram/paulodybala)
A
A
A

STRIKER AS Roma, Paulo Dybala, resmi melamar sang kekasih, Oriana Sabatini, pada Rabu (1/11/2023). Momen romantis itu terjadi di persis di depan Air Mancur Trevi, Roma, Italia.

Video lamaran Dybala dengan sang kekasih pun viral di media sosial. Terlihat dalam cuplikan tersebut keduanya kompak mengenakan atasan hitam.

Paulo Dybala

Saat mereka sedang berdiri di depan air mancur tersebut, tiba-tiba Dybala berjongkok sambil menyuguhkan cincin lamaran. Sontak Sabatini terkejut haru melihat kekasihnya tersebut.

Orang-orang di sekitar pun bersorak ikut memeriahkan momen, termasuk mantan striker Juventus, Alvaro Morata. Sambil menatap Dybala yang belum beranjak dari posisinya, Sabatini tampak masih tak menyangka bakal dilamar oleh sang kekasih.

Tanpa mengulur waktu lebih lama lagi, Sabatini pun langsung mengiyakan lamaran tersebut. Keduanya berpelukan dan memamerkan cincin lamaran it

Halaman:
1 2
      
