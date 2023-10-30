Penyebab Simone Inzaghi Gembira Inter Milan Menang 1-0 atas AS Roma

MILAN - Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi, gembira dengan kemenangan tipis 1-0 atas AS Roma pada giornata 10 Liga Italia 2023-2024. Usai pertandingan, dia mengaku kesabaran menjadi kunci kemenangan Nerazzurri.

Duel Inter Milan vs AS Roma itu berlangsung di Stadion Giuseppe Meazza, Senin (30/10/2023) dini hari WIB. Sempat kesulitan untuk mendobrak pertahanan solid Il Lupi, tuan rumah akhirnya meraih kemenangan.

Gol semata wayang Marcus Thuram (81’) menjadi penentu kemenangan Inter Milan. Pemain kelahiran Italia berpaspor Prancis itu berhasil memanfaatkan umpan terukur yang dikirim oleh Federico Dimarco untuk mencetak gol.

Selepas pertandingan, Inzaghi mengakui Roma menerapkan permainan defensif yang sangat sulit ditembus. Meski begitu, kesabaran, kedewasaan, serta pikiran yang jernih menjadi kunci kemenangan bagi Lautaro Martinez dan kawan-kawan.

“Hari ini tidak mudah melawan tim Roma yang bertahan dengan sangat baik, namun kami tetap sabar, dewasa, dan berpikiran jernih,” kata Inzaghi dikutip dari Football Italia, Senin (30/10/2023).

Di sisi lain, pelatih asal Italia itu juga memuji anak asuhnya yang berhasil menjaga fokus hingga akhir pertandingan. Walau demikian, dia ingin para pemainnya tidak puas dan tetap berkembang untuk laga selanjutnya.