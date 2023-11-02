ELKAN Baggott mencetak gol perdana untuk klubnya, Ipswich Town. Salah satu bek andalan Timnas Indonesia mencetak gol kala Ipswich Town menghadapi Fulham pada babak 16 besar Piala Liga Inggris 20230-2024 dini hari tadi.
Bermain di Portmand Road, Kamis (2/11/2023), Elkan Baggott masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-60 menggantikan Cameron Burgess.
Elkan Baggott mencetak gol untuk Ipswich Town di babak kedua. Ia menyarangkan gol ke gawang Fulham tepat pada menit ke-79. Ini sekaligus menjadi gol debut Elkan Baggott untuk tim senior Ipswich Town.
Sayang, gol tersebut gagal membawa Ipswich Town menang atas tim tamu. Pasukan Kirean McKenna bahkan harus menelan kekalahan 1-3 di laga tersebut.
Meski demikian, performa Elkan Baggott di laga Ipswich Town vs Fulham layak diapresiasi tinggi. Bukan tidak mungkin pemain 21 tahun itu llangsung jadi incaran klub-klub top Premier League.