HOME BOLA LIGA INGGRIS

Elkan Baggott Cetak Gol Perdana untuk Ipswich Town, Langsung Jadi Incaran Klub-Klub Top Premier League?

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |06:25 WIB
Elkan Baggott Cetak Gol Perdana untuk Ipswich Town, Langsung Jadi Incaran Klub-Klub Top Premier League?
Elkan Baggott mencetak gol untuk Ipswich Town di Piala Liga Inggris 2023-2024 (Foto: Twitter)
A
A
A

ELKAN Baggott mencetak gol perdana untuk klubnya, Ipswich Town. Salah satu bek andalan Timnas Indonesia mencetak gol kala Ipswich Town menghadapi Fulham pada babak 16 besar Piala Liga Inggris 20230-2024 dini hari tadi.

Bermain di Portmand Road, Kamis (2/11/2023), Elkan Baggott masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-60 menggantikan Cameron Burgess.

Elkan Baggott mencetak gol untuk Ipswich Town di babak kedua. Ia menyarangkan gol ke gawang Fulham tepat pada menit ke-79. Ini sekaligus menjadi gol debut Elkan Baggott untuk tim senior Ipswich Town.

Sayang, gol tersebut gagal membawa Ipswich Town menang atas tim tamu. Pasukan Kirean McKenna bahkan harus menelan kekalahan 1-3 di laga tersebut.

Meski demikian, performa Elkan Baggott di laga Ipswich Town vs Fulham layak diapresiasi tinggi. Bukan tidak mungkin pemain 21 tahun itu llangsung jadi incaran klub-klub top Premier League.

Halaman:
1 2
      
