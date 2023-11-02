Elkan Baggott Cetak Gol Perdana untuk Ipswich Town, Langsung Jadi Incaran Klub-Klub Top Premier League?

ELKAN Baggott mencetak gol perdana untuk klubnya, Ipswich Town. Salah satu bek andalan Timnas Indonesia mencetak gol kala Ipswich Town menghadapi Fulham pada babak 16 besar Piala Liga Inggris 20230-2024 dini hari tadi.

Bermain di Portmand Road, Kamis (2/11/2023), Elkan Baggott masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-60 menggantikan Cameron Burgess.

Elkan Baggott mencetak gol untuk Ipswich Town di babak kedua. Ia menyarangkan gol ke gawang Fulham tepat pada menit ke-79. Ini sekaligus menjadi gol debut Elkan Baggott untuk tim senior Ipswich Town.

Sayang, gol tersebut gagal membawa Ipswich Town menang atas tim tamu. Pasukan Kirean McKenna bahkan harus menelan kekalahan 1-3 di laga tersebut.

Meski demikian, performa Elkan Baggott di laga Ipswich Town vs Fulham layak diapresiasi tinggi. Bukan tidak mungkin pemain 21 tahun itu llangsung jadi incaran klub-klub top Premier League.