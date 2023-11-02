Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Manchester United vs Newcastle United di Carabao Cup 2023-2024: The Red Devils Dibantai 0-3 di Old Trafford

Reinaldy Darius , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |05:09 WIB
Hasil Manchester United vs Newcastle United di Carabao Cup 2023-2024: The Red Devils Dibantai 0-3 di Old Trafford
Newcastle United menggilas Manchester United 3-0 di Old Trafford (Foto: REUTERS)
A
A
A

HASIL Manchester United vs Newcastle United di Carabao Cup 2023-2024 akan dibahas di sini. Pertandingan yang berlangsung di Old Trafford pada Kamis (2/11/2023) dini hari WIB berakhir dengan skor 0-3 untuk kekalahan The Red Devils -- julukan Manchester United.

The Magpies -- julukan Newcastle -- telah unggul dua gol pada babak pertama melalui Miguel Almiron (28') dan Lewis Hall (36'). Gol Joe Willock (60') menyempurnakan kemenangan tim tamu di Old Trafford.

Manchester United vs Newcastle United

Jalannya Pertandingan

Newcastle mengawali laga dengan buruk. Baru lima menit pertandingan berlangsung, Matt Targett harus diganti karena mengalami cedera. Miguel Almiron masuk menggantikannya.

Pada menit ke-29, Almiron sukses membuka skor untuk tim tamu. Valentino Livramento beraksi solo di sayap kanan dengan menggiring bola dari daerah pertahanan hingga ke dekat kotak penalti. Dia memberikan bola kepada Almiron, yang sukses menuntaskannya ke gawang Andre Onana.

Hanya tujuh menit kemudian, Newcastle berhasil mencetak gol keduanya. Harry Maguire berusaha menyapu bola setelah Newcastle menyerang dari sisi kanan pertahanan Manchester United.

Namun, bola menemui kaki Lewis Hall yang langsung melepaskan tembakan ke tiang dekat hingga tak mampu dijangkau Onana. Skor 2-0 untuk Newcastle United bertahan hingga jeda.

Tertinggal dua gol, pelatih Manchester United, Erik ten Hag, merespons dengan menurunkan dua pemain setelah jeda turun minum. Sofyan Amrabat dan Aaron Wan-Bissaka diturunkan untuk menggantikan Casemiro dan Diogo Dalot.

Halaman:
1 2
      
