HOME BOLA LIGA INGGRIS

Kronologi Kematian Legenda Manchester United Sir Bobby Charlton Diungkap ke Publik

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |00:02 WIB
Kronologi Kematian Legenda Manchester United Sir Bobby Charlton Diungkap ke Publik
Legenda Manchester United Sir Bobby Charlton meninggal dunia (Foto: REUTERS)
KRONOLOGI meninggalnya legenda Manchester United, Sir Bobby Charlton, terungkap. Menurut laporan Manchester Evening News, Charlton meninggal karena terjatuh setelah berdiri dari tempat duduknya.

Charlton saat itu tinggal di salah satu panti jompo di daerah Knutsford bernama The Willows sejak Juli lalu. Itu merupakan tempat panti jompo yang merawat pasien demensia.

Sir Bobby Charlton

Sebagaimana diketahui, Charlton sebelumnya dikabarkan telah mengidap demensia sejak 2020 lalu. Adapun berdasarkan pemeriksaan medis, Charlton telah jatuh sejak 16 Oktober lalu

Dia sempat kembali berjalan normal seolah tak mengalami masalah. Namun ternyata ditemukan ada pembekakan di punggungnya.

Charlton pun segera diperiksa yang kemudian dibawa ke rumah sakit Macclesfield General untuk menjalani perawatan lebih lanjut. Namun keesokan paginya dia pun tutup usia di umur yang ke-86.

Charlton dilaporkan mengalami patah tulang rusuk setelah jatuh. Dia sempat tersungkur ke jendela karena ketidakstabilan kakinya.

