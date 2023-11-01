Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Penyebab Roy Keane Ingin Cabut Ban Kapten Bruno Fernandes di Manchester United

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |22:04 WIB
Penyebab Roy Keane Ingin Cabut Ban Kapten Bruno Fernandes di Manchester United
Pemain Manchester United, Bruno Fernandes. (Foto: Reuters)
LEGENDA Manchester United, Roy Keane ingin cabut ban kapten Bruno Fernandes di Manchester United. Hal ini disampaikan Roy Keane setelah melihat pertandingan derby Manchester antara Manchester United vs Manchester City di laga lanjutan Liga Inggris 2023-2024, pada 29 Oktober 2023.

Seperti diketahui, Manchester United harus kalah memalukan di Old Trafford atas rival sekotanya Manchester City. Anak asuh Erik Ten Hag ini tunduk dengan skor 0-3 setelah Erling Haaland mencetak dua gol dan ditambahkan oleh Phil Foden.

Tidak sebatas kalah dengan skor yang mencolok, Manchester United juga tidak bisa berbuat banyak di laga itu. Setan merah benar-benar diobok-obok oleh Manchester City kendati tidak ada Kevin De Bruyne sang motor permainan mereka.

Selain dari kualitas permainan yang berbeda sangat jauh, mental para pemain United juga sangat lemah. Hal ini tidak lepas dari minimnya peran Bruno Fernandes sebagai kapten United yang tidak bisa memotivasi rekan satu timnya di atas lapangan.

Bruno Fernandes

Alih-alih menjadi sosok yang vokal untuk membakar semangat para pemainnya, Bruno Fernandes justru terlihat seperti halnya anak kecil. Pemain asal Portugal itu kerap kali ngomel, mengeluh dan mengangkat tangan layaknya telah frustasi.

Sikap Bruno Fernandes yang kembali banyak mengeluh di atas lapangan ini lantas menjadi sorotan legenda Manchester United, Roy Keane. Mantan pemain yang membela setan merah di tahun 1993 hingga 2005 ini bahkan meminta agar Erik Ten Hag mencopot ban kapten Manchester United dari Bruno Fernandes.

“Hari ini setelah melihatnya lagi, saya akan melepas jabatan kaptennya 100 persen,” ujar Roy Keane dikutip dari Sky Sports, Rabu (1/11/2023).

1 2
      
