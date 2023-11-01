Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Belum Cetak Gol di Liga Inggris 2023-2024, Rasmus Hojlund Dapat Wejangan dari Legenda Manchester United

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |12:02 WIB
Belum Cetak Gol di Liga Inggris 2023-2024, Rasmus Hojlund Dapat Wejangan dari Legenda Manchester United
Rasmus Hojlund diharapkan bisa lebih tajam bersama Manchester United (Foto: Man United)
A
A
A

MANTAN penyerang Manchester United, Dimitar Berbatov, memberikan wejangan kepada Rasmus Hojlund yang tak kunjung membuka keran golnya di Liga Inggris 2023-2024. Berbatov mengatakan, rekrutan anyar Man United itu harus terus berusaha untuk bisa mencetak gol agar tidak menjadi sorotan berbagai pihak yang hanya akan menjadi beban.

Seperti diketahui, Hojlund merupakan rekrutan anyar yang didatangkan Man United pada bursa transfer musim panas lalu. Penyerang asal Denmark itu didatangkan dari Atalanta dengan mahar sebesar 72 juta poundsterling atau sekitar Rp1,3 triliun.

Tapi sayangnya, dengan harga yang mahal seperti itu Hojlund masih belum bisa menunjukkan taringnya. Dari tujuh pertandingan yang telah dimainkan di Liga Inggris musim ini, penyerang berusia 20 tahun itu masih puasa gol.

Lain cerita ketika Hojlund bermain untuk Man United di Liga Champions 2023-2024. Mantan pemain Copenhagen itu tercatat sudah mengemas tiga gol dari tiga pertandingan yang telah dilakoni Setan Merah -julukan Man United.

Berbatov pun paham bahwa Hojlund sangat ingin membuka keran golnya di Liga Inggris musim ini. Mantan pemain Timnas Bulgaria itu pun meminta Hojlund untuk terus tampil percaya diri di setiap pertandingan. Dia berharap pemain berusia 20 tahun itu bisa memperbaiki kekurangannya sehingga dapat mencetak gol debut di Liga Inggris 2023-2024.

“Dia ingin mencetak gol di Liga Premier. Anda dapat melihatnya dengan usaha yang dia lakukan. Anda dapat melihat bahwa dia mencoba yang terbaik,” kata Berbatov, dikutip dari Manchester Evening News, Rabu (1/11/2023).

