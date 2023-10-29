Liga 1 2023-2024: Bojan Hodak Ungkap Kunci Kemenangan Persib Bandung atas PSS Sleman

BANDUNG - Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengungkapkan kunci kemenangan timnya atas PSS Sleman. Maung Bandung menang dengan skor 4-1 di laga yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (28/10/2023).

Empat gol Persib Bandung masing-masing diciptakan di menit ke-3 melalui gol bunuh diri Thales Natanael, David da Silva di menit ke-21, Frets Butuan di menit ke-70 dan Beckham Putra di menit ke-77. Sementara satu gol PSS Sleman dicetak Kim Jeffrey Kurniawan di menit ke-36.

"Saya rasa pertandingan ini berjalan cukup bagus, kami menekan sejak awal dan bisa mencetak gol cepat, itu hal yang sangat penting," ungkap Bojan Hodak usai pertandingan.

Pelatih asal Kroasia ini akui di babak pertama timnya melakukan beberapa kesalahan. Terbukti, PSS Sleman berhasil menciptakan gol.

"Dan seperti yang sempat saya katakan bahwa mereka adalah lawan yang berbahaya. Ketika kamu melakukan kesalahan, mereka akan menghukummu. Itu alasan kenapa mereka mencetak gol," tuturnya.

Di babak kedua, lanjutnya, Persib Bandung tetap melakukan pressing yang sama. Hasilnya dua gol berhasil diciptakan lagi hingga laga berakhir dengan skor 4-1.