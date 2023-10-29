Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Liga 1 2023-2024: Bojan Hodak Ungkap Kunci Kemenangan Persib Bandung atas PSS Sleman

Miftahul Ghani , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |06:05 WIB
Liga 1 2023-2024: Bojan Hodak Ungkap Kunci Kemenangan Persib Bandung atas PSS Sleman
Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak (Foto: PT LIB)
A
A
A

BANDUNG - Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengungkapkan kunci kemenangan timnya atas PSS Sleman. Maung Bandung menang dengan skor 4-1 di laga yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (28/10/2023).

Empat gol Persib Bandung masing-masing diciptakan di menit ke-3 melalui gol bunuh diri Thales Natanael, David da Silva di menit ke-21, Frets Butuan di menit ke-70 dan Beckham Putra di menit ke-77. Sementara satu gol PSS Sleman dicetak Kim Jeffrey Kurniawan di menit ke-36.

"Saya rasa pertandingan ini berjalan cukup bagus, kami menekan sejak awal dan bisa mencetak gol cepat, itu hal yang sangat penting," ungkap Bojan Hodak usai pertandingan.

Pelatih asal Kroasia ini akui di babak pertama timnya melakukan beberapa kesalahan. Terbukti, PSS Sleman berhasil menciptakan gol.

"Dan seperti yang sempat saya katakan bahwa mereka adalah lawan yang berbahaya. Ketika kamu melakukan kesalahan, mereka akan menghukummu. Itu alasan kenapa mereka mencetak gol," tuturnya.

Di babak kedua, lanjutnya, Persib Bandung tetap melakukan pressing yang sama. Hasilnya dua gol berhasil diciptakan lagi hingga laga berakhir dengan skor 4-1.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/49/3178497/simak_adu_gaji_thom_haye_dan_beckham_putra_di_persib_bandung-CL98_large.jpg
Adu Gaji Thom Haye dengan Beckham Putra di Persib Bandung, bak Bumi dan Langit?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/49/3175126/bojan_hodak_memprediksi_hasil_laga_timnas_indonesia_vs_timnas_arab_saudi_di_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_asia-SHyZ_large.jpg
Pelatih Persib Bandung Ungkap Prediksi Hasil Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/49/3173046/marc_klok_merasa_bangga_persib_bandung_menyumbangkan_pemain_terbanyak_ke_timnas_indonesia-m6pw_large.jpg
Marc Klok Bangga Persib Bandung Jadi Penyumbang Pemain Terbanyak ke Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/49/3168523/bojan_hodak_memuji_kuartet_pemain_persib_bandung_di_timnas_indonesia-oHW8_large.jpg
Pujian Bojan Hodak untuk 4 Pemain Persib Bandung di Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/10/51/1642611/olahraga-bikin-spanyol-makin-kaya-maraton-sepak-bola-dan-efek-domino-wisata-pvd.webp
Olahraga Bikin Spanyol Makin Kaya: Maraton, Sepak Bola, dan Efek Domino Wisata
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/10/gelandang_como_1907_nico_paz_foto_como_1907.jpg
Profil dan Biodata Nico Paz, Gelandang Como 1907 Punya Masa Depan Cerah
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement