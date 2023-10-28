Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Persib Bandung vs PSS Sleman di Liga 1 2023-2024: Ngamuk, Maung Bandung Menang 4-1

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |20:57 WIB
Hasil Persib Bandung vs PSS Sleman di Liga 1 2023-2024: <i>Ngamuk</i>, Maung Bandung Menang 4-1
Persib Bandung menang 4-1 atas PSS Sleman (Foto: Instagram/@pssleman)
A
A
A

BANDUNG - Hasil Persib Bandung vs PSS Sleman di Liga 1 2023-2024 sudah diketahui. Duel di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (28/10/2023) malam WIB, itu berakhir 4-1 untuk Maung Bandung.

Gol bagi Persib disumbangkan bunuh diri Thales (3'), David da Silva (21'), Frets Butuan (70'), dan Beckham Putra (77'). Sementara itu, PSS Sleman membalas sekali lewat Kim Jeffrey Kurniawan (36').

Kim Jeffrey Kurniawan beraksi di laga Persib Bandung vs PSS Sleman (Foto: Instagram/@pssleman)

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Tak butuh waktu lama bagi Persib Bandung untuk memecah kebuntuan. Penetrasi ke kotak penalti PSS Sleman diakhiri dengan eksekusi ciamik oleh Ciro Alves kala laga baru berjalan dua menit. Gol tersebut dihitung sebagai gol bunuh diri Thales sebab bola lebih dulu mengenai bek asal Brasil itu.

Memasuki menit 20, Persib mampu menambah keunggulan, kali ini lewat aksi David. Meski ditempel ketat Thales, ia tetap mampu menceploskan bola ke gawang PSS Sleman.

Bukan tanpa perlawanan, PSS Sleman memperkecil ketertinggalan di menit 37. Kim menjemput umpan Wahyudi Hamisi dan mengeksekusi dengan tenang. Persib terus mendominasi permainan di sisa paruh pertama.

PSS Sleman sempat berpeluang menyamakan kedudukan di menit 43. Namun tembakan Esteban Vizcarra masih ditangkap dengan lengket oleh penjaga gawang Persib, Teja Paku Alam. Skor 2-1 bertahan hingga babak pertama usai.

 BACA JUGA:

Babak Kedua

Persib enggan mengendurkan serangan pada babak kedua. Serangan demi serangan terus dilancarkan tim asuhan Bojan Hodak. Memasuki menit 69, Persib berhasil menambah keunggulan lewat tembakan mendatar Frets Butuan. Umpan David Da Silva dikonversikan lewat tembakan mendatarnya.

Halaman:
1 2
      
