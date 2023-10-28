Hasil Babak Pertama Persib Bandung vs PSS Sleman di Liga 1 2023-2024: Maung Bandung Unggul 2-1

BANDUNG - Hasil Babak Pertama Persib Bandung vs PSS Sleman di Liga 1 2023-2024 sudah diketahui. Duel di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (28/10/2023) malam WIB, itu berakhir 2-1 untuk Maung Bandung.

Gol bagi Persib disumbangkan bunuh diri Thales (3') dan David da Silva (21'). Sementara itu, PSS Sleman membalas sekali lewat Kim Jeffrey Kurniawan (36').

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Tak butuh waktu lama bagi Persib Bandung untuk memecah kebuntuan. Penetrasi ke kotak penalti PSS Sleman diakhiri dengan eksekusi ciamik oleh Ciro Alves kala laga baru berjalan dua menit.

Gol tersebut dihitung sebagai gol bunuh diri Thales sebab bola lebih dulu mengenai bek asal Brasil itu. Memasuki menit 20, Persib mampu menambah keunggulan, kali ini lewat aksi David Da Silva.

Meski ditempel ketat Thales, David Da Silva tetap mampu menceploskan bola ke gawang PSS Sleman. Bukan tanpa perlawanan, PSS Sleman memperkecil ketertinggalan di menit 37.

Kim Jeffrey Kurnaiwan menjemput umpan Wahyudi Hamisi dan mengeksekusi dengan tenang. Persib terus mendominasi permainan di sisa paruh pertama.