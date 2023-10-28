Jelang Persib Bandung vs PSS Sleman, Bertrand Crasson Targetkan Super Elja Pulang Bawa Poin

BANDUNG - Pelatih PSS Sleman, Bertrand Crasson menyadari tidak akan mudah mengalahkan Persib Bandung, apalagi ketika bermain di Stadion Gelora Bandung Lautan Apil (GBLA). Meski begitu, Crasson tetap menargetkan PSS untuk membawa pulang poin saat bertamu ke markas Persib di pekan ke-17 Liga 1 2023-2024.

Bertrand Crasson mengaku ini melanjutkan upaya timnya untuk mendapatkan poin meski bertindak sebagai tim tamu. Menurutnya, itu adalah target utama PSS Sleman.

"Kami ingin mendapatkan poin dan tentunya ini tidak mudah," kara Bertrand Crasson di Stadion GBLA, Jumat (27/10/2023).

Pada laga sebelumnya, Crasson menilai PSS Sleman sudah bermain bagus. Namun pertandingan melawan Persik Kediri itu harus berakhir hasil yang kurang memuaskan, yakni imbang 2-2.

"Sebenarnya kami pantas (menang) dan anak-anak akan melanjutkan dengan kerja keras. Kami datang ke sini, kami tahu Persib Bandung adalah tim besar dan ini adalah tim kuat.

“Mereka punya sejarah. Persib kini difavoritkan, tapi kami datang ke sini untuk bisa membawa sesuatu dari pertandingan ini," tegasnya.