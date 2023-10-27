Liverpool Kalahkan Toulouse, Jurgen Klopp Puji Permainan Mohamed Salah

LIVERPOOL – Pelatih Liverpool, Jurgen Klopp senang bukan main melihat penampilan salah satu penyerangnya, Mohamed Salah. Pujian tinggi disampaikan oleh Klopp untuk Salah usai Liverpool menggulung Toulouse di laga ketiga fase grup Liga Eropa 2023-2024.

Liverpool sukses menumbangkan Toulouse 5-1 di Anfield, Liverpool, Inggris pada Jumat (27/10/2023) dini hari WIB. Lima gol untuk The Reds -julukan Liverpool- dicatatkan oleh Diogo Jota (9’), Wataru Endo (30’), Darwin Nunez (34’), Ryan Gravenberch (65’), dan Mohamed Salah (90+3’).

Sementara, Toulouse hanya mampu membalaskan satu gol via Thijs Dallinga (16’). Kemenangan ini membuat Liverpool memuncaki klasemen Grup E tanpa terkalahkan dalam tiga pertandingan.

Usai laga, Klopp melemparkan pujian tinggi kepada penyerang veteran Mo Salah. Selain mencetak gol yang bagus, pelatih asal Jerman itu juga senang dengan Salah yang tidak pernah berhenti untuk berkembang.

“Dia (Mohamed Salah) mencetak gol yang luar biasa, gol yang sangat bagus, saya tidak tahu tentang rekornya,” kata Klopp dilansir dari Daily Mail, Jumat (27/10/2023).

“Dia adalah pemain yang bagus. Kami menghargainya dan semua orang akan lebih menghargainya setelah kariernya karena Anda akan berkata, ‘Wow. Kami melihat sesuatu yang sangat istimewa’,” tambah Klopp.