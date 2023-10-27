Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Liverpool Kalahkan Toulouse, Jurgen Klopp Puji Permainan Mohamed Salah

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 27 Oktober 2023 |20:25 WIB
Liverpool Kalahkan Toulouse, Jurgen Klopp Puji Permainan Mohamed Salah
Jurgen Klopp dan Mohamed Salah (Foto: Instagram)
A
A
A

LIVERPOOL – Pelatih Liverpool, Jurgen Klopp senang bukan main melihat penampilan salah satu penyerangnya, Mohamed Salah. Pujian tinggi disampaikan oleh Klopp untuk Salah usai Liverpool menggulung Toulouse di laga ketiga fase grup Liga Eropa 2023-2024.

Liverpool sukses menumbangkan Toulouse 5-1 di Anfield, Liverpool, Inggris pada Jumat (27/10/2023) dini hari WIB. Lima gol untuk The Reds -julukan Liverpool- dicatatkan oleh Diogo Jota (9’), Wataru Endo (30’), Darwin Nunez (34’), Ryan Gravenberch (65’), dan Mohamed Salah (90+3’).

Sementara, Toulouse hanya mampu membalaskan satu gol via Thijs Dallinga (16’). Kemenangan ini membuat Liverpool memuncaki klasemen Grup E tanpa terkalahkan dalam tiga pertandingan.

Usai laga, Klopp melemparkan pujian tinggi kepada penyerang veteran Mo Salah. Selain mencetak gol yang bagus, pelatih asal Jerman itu juga senang dengan Salah yang tidak pernah berhenti untuk berkembang.

“Dia (Mohamed Salah) mencetak gol yang luar biasa, gol yang sangat bagus, saya tidak tahu tentang rekornya,” kata Klopp dilansir dari Daily Mail, Jumat (27/10/2023).

“Dia adalah pemain yang bagus. Kami menghargainya dan semua orang akan lebih menghargainya setelah kariernya karena Anda akan berkata, ‘Wow. Kami melihat sesuatu yang sangat istimewa’,” tambah Klopp.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/23/51/3012281/ademola-lookman-senang-bukan-main-usai-bawa-atalanta-juara-liga-europa-2023-2024-0U8Hyp67Fo.JPG
Ademola Lookman Senang Bukan Main Usai Bawa Atalanta Juara Liga Europa 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/23/51/3012259/penantian-25-tahun-atalanta-siap-berpesta-usai-juarai-liga-europa-2023-2024-CDJTpNZGj2.jpeg
Penantian 25 Tahun, Atalanta Siap Berpesta Usai Juarai Liga Europa 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/23/51/3012110/bayer-leverkusen-gagal-juara-liga-europa-2023-2024-xabi-alonso-akui-atalanta-main-lebih-baik-q30niTX4bH.JPG
Bayer Leverkusen Gagal Juara Liga Europa 2023-2024, Xabi Alonso Akui Atalanta Main Lebih Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/23/51/3012099/final-liga-europa-2023-2024-gian-piero-gasperini-ungkap-kunci-atalanta-hentikan-rentetan-tak-terkalahkan-bayer-leverkusen-HhWRHuxqW5.JPG
Final Liga Europa 2023-2024: Gian Piero Gasperini Ungkap Kunci Atalanta Hentikan Rentetan Tak Terkalahkan Bayer Leverkusen
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/09/49/1642291/marco-bezzecchi-juara-motogp-portugal-2025-francesco-bagnaia-jatuh-ejj.webp
Marco Bezzecchi Juara MotoGP Portugal 2025, Francesco Bagnaia Jatuh
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/02/kiper_cremonese_emil_audero.jpg
Emil Audero Murka! Sebut Kekalahan dari Pisa Memalukan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement